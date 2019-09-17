Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький

Політичний експерт Олексій Голобуцький прокоментував ситуацію з підпалом будинку Валерії Гонтаревої під Києвом. На думку експерта, ця ситуація є вигідною самій Гонтаревій, яка проситиме політичного притулку в Британії на фоні звинувачень у виведенні її компанією мільярда доларів з України.

"Екс-голова Нацбанку на днях подасть прохання про політичний притулок в Британії. І є висока вірогідність, що вона його отримає. Значить ті, хто палив її авто і будинок досягнули цілі, яку поставила перед собою Гонтарева. – пише Голобуцький на своїй сторінці у Фейсбук. Питання перше. Скільки коштує будинок і автівка Гонтаревої? Не більше ніж один мільйон доларів США. Питання друге. В яких сумах виведених грошей звинувачують очільницю НБУ та інвесткомпанії ICU її опоненти? Приблизно один мільярд доларів США".

Експерт зазначив, що Гонтарева вже заявляла про "замовлення", коли її збила машина в Лондоні. Натомість лондонська поліція, дослідивши ДТП, кваліфікувала його як нещасний випадок. До того ж, стверджує експерт, залякування Гонтаревої не мають жодного сенсу – вона сама не зацікавлена повертатись до України. "Якщо потрібно, щоб вона повернулася в Україну і дала покази - залякування не потрібні. А Гонтарева - ключовий свідок (як мінімум свідок) за десятками справ. Це вигідно тільки тому (тим), хто вважає, що в Київ Гонтарева не має повернутися ніколи. І очевидно, це вигідно самій Гонтаревій. Звичайно, багато чого буде залежати від розслідування української поліції. Поки вона мовчить, а тим часом юристи Гонтаревої готують прохання про політичний притулок. І поки справа буде розглядатися, Гонтарева де-факто буде виведена з-під будь-яких можливостей української Феміди добратися до неї", - пише Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань застосувати до колишньої чолі Національного банку України Валерії Гонтаревої силовий привід на допит. Гонтарева фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку з метою одержання неправомірної вигоди". Гонтарева, яка зараз перебуває за межами України, двічі не з'явилася на допит в ГБР і не повідомила причину неявки.