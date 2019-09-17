Київстар та Microsoft пропонують бізнес-клієнтам спільне хмарне рішення Azure Stack with Kyivstar

Тепер сервіси глобального Azure від Microsoft доступні з дата-центру Київстар

Київстар, найбільший національний оператор, та Microsoft, світовий лідер в області інформаційних технологій, пропонують українським бізнес-клієнтам хмарне рішення Azure Stack with Kyivstar . Партнерський продукт дозволить компаніям оптимізувати свої корпоративні процеси і залишатися в правовому полі. Наприклад, персональні дані, які компаніям згідно законодавства необхідно обробляти на території України, залишаються в межах країни. А для IТ-розробників процес розгортання додатків стане швидшим і гнучкішим. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Компанії в Україні стають все більш цифровими - вони використовують складну аналітику, нові канали комунікацій, створюють для своїх клієнтів IT-продукти, які працюють з великою кількістю даних і об'єднують в собі декілька різних технологій, - розповідає Олександр Комаров, президент Київстар. - Наша компанія відгукується на такий запит бізнесу і, ми першими з операторів пропонуємо сучасне рішення, яке об'єднало переваги Azure від Microsoft з можливостями телекому".

Експерти ринку з хмарних рішень сходяться на думці, що попит в українських компаніях на хмарні сервіси стабільно зростає з 2012 року. Дослідження в цій галузі показали, що в 2018 році український ринок хмарних сервісів в обсягах продажів досяг показника 30,7 млн доларів США.

Для яких секторів економіки корисний сервіс Azure Stack with Kyivstar ?

фінансового - для аналізу споживача фінансових послуг, фінансового моделювання та виявлення шахрайства;

- для аналізу споживача фінансових послуг, фінансового моделювання та виявлення шахрайства; охорони здоров'я - для аналізу клінічних даних і аналізу показань з "розумних" пристроїв;

- для аналізу клінічних даних і аналізу показань з "розумних" пристроїв; роздрібної торгівлі - для оптимізації асортименту та складських запасів, інвентаризації, системи замовлень, організації торгового простору;

- для оптимізації асортименту та складських запасів, інвентаризації, системи замовлень, організації торгового простору; енергетичної галузі - для оптимізації процесу логістики, роботи пристроїв інтернету речей (лічильників і вимірювальних приборів);

- для оптимізації процесу логістики, роботи пристроїв інтернету речей (лічильників і вимірювальних приборів); виробництва - для профілактичного обслуговування обладнання і забезпечення контролю якості продукції;

- для профілактичного обслуговування обладнання і забезпечення контролю якості продукції; державного сектора - для контролю і управління "розумним" містом і "розумним" транспортом та управління бюджетом.

"Хмарне рішення Azure Stack дозволяє впроваджувати сервіси Azure в локальному дата-центрі, створюючи умови для розвитку бізнес-інновацій в Україні. Нам приємно спостерігати за тим, як компанія Київстар розвивається, а новаторський дух міцніє", - коментує Март Мае, керівник бізнес-напрямку Microsoft Azure в 24 країнах Європи та Азії.

Вартість послуги Azure Stack with Kyivstar - від 1 100грн. Користувачам пропонуються гнучкі, зрозумілі і доступні тарифні плани, а також персональне корпоративне обслуговування від Київстар і технічну підтримку від Microsoft.

Детальну інформацію про підключення сервісу Azure Stack with Kyivstar та інформацію, пов'язану з наповненням сервісу, можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що Київстар уклав партнерство з компанією Microsoft в кінці 2016 року і поповнив портфель рішень для бізнесу продуктом хмарної технології. З моменту комерційного підключення послуги понад сотні бізнес-клієнтів оператора стали користувачами Office 365 від Microsoft. Azure Stack with Kyivstar є логічним продовженням стратегічного партнерства з Microsoft.