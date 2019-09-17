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17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"

17 вересня 2019, вівторок, 10:42 360
Суспільство 2019-09-17T10:45:18+03:00
Українські Новини
Від Зеленского очікують введення кримінальної відповідальності за звалище сміття, - Карижський

Від Зеленского очікують введення кримінальної відповідальності за звалище сміття, - Карижський

"Розумним і корисним є введення кримінальної відповідальності за звалище сміття. Наприклад, через 5 років. Це рішення буде сприяти будівництву сміттєпереробних заводів. Щоб через 5 років практика звалища сміття на землю зникла як явище". Таку думку висловив політичний консультант Максим Карижський в інтерв'ю для видання Апостроф.

"Нам потрібно розпочати піклуватися про землю, сприймати її як особливу цінність. Виходячи з того, що незабаром земля стане одним з найважливіших ресурсів на планеті, необхідно зрозуміти, скільки в Україні її є і в якому вона стані", - додав Карижський

Він також вказав, що потрібно провести очистку земельної поверхні і привести її в повну готовність до вирощування врожаю.

"Українська земля повинна асоціюватися з екологічною безпекою, а не з радіацією та сміттям. Сміттєзвалища повинні бути ліквідовані, а їх подальша поява має стати неможливою, бо сміття утилізуватиметься".

Більше новин про: Сміття Володимир Зеленський Звалище сміття Максим Карижський

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