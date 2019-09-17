Коломойський може зірвати кредит МВФ, - Фурса

Міжнародні партнери України стривожені внутрішньою політикою Офісу президента, зокрема впливом мільярдера Ігоря Коломойського, інформує портал obozrevatel.com.

Як заявив у коментарі економіст Сергій Фурса, іноземних партнерів України хвилює майбутнє ПриватБанку.

"Що стосується Коломойського, він дійсно є проблемою, тому що чітко і публічно всі наші західні партнери окреслили червоні лінії, і ПриватБанк - за їхніми межами. Тобто наша співпраця з МВФ залежить від вирішення проблеми ПриватБанку, а якщо точніше - невирішення її на користь Коломойського.

Якщо питання буде вирішено на його користь, це точно може паралізувати будь-яку співпрацю", - підкреслив Фурса.

Раніше ж політологи й експерти безпосередньо пов'язали вплив Ігоря Коломойського на владу в Україні. Прикладом цього може бути резонансне фото бізнесмена в оточенні перших осіб держави в Офісі президента.

Як повідомлялося, Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. Цього разу йдеться про суму в розмірі $5 млрд доларів.