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17 вересня 2019, вівторок, 10:11 8
Технології 2019-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Збій системи Google зачепив Україну

Збій системи Google зачепив Україну

Гугл. Фото: digitalinformationworld.com
Гугл. Фото: digitalinformationworld.com

В ніч з 16 на 17 вересня система Google зіткнулася з низкою проблем в роботу пошукової системи. Про це свідчать дані сайту Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Наголошується, що найбільше з неполадками в системі зіткнулися користувачі з США, Австралії, Нової Зеландії, Японії.

Скріншот: DowndetectorСкріншот: Downdetector

Також повідомляється про збої в роботі Google на території деяких європейських країн, включаючи Великобританію і Україну.

Скріншот: DowndetectorСкріншот: Downdetector

В Україні перші збої спостерігалися в 3:37 ночі за київським часом. Проблеми з роботою системи Google спостерігалися в Києві, Дніпропетровську та Харкові.

Згідно зі статистикою, проблеми з пошуком у Google виникають у 79% користувачів, однак тільки 20% повідомляють про них.

Як повідомляли Українські Новини, 29 січня, у деяких областях України спостерігалися масштабні збої в роботі сервісу Gmail і Facebook.

Крім того, 19 січня інтернет від "Укртелекому" не працював по всій Україні з-за аномального трафіку.

Раніше, 16 січня поточного року в роботі сайту "Ощадбанку" відбувався збій.

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