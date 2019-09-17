Збій системи Google зачепив Україну

В ніч з 16 на 17 вересня система Google зіткнулася з низкою проблем в роботу пошукової системи. Про це свідчать дані сайту Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Наголошується, що найбільше з неполадками в системі зіткнулися користувачі з США, Австралії, Нової Зеландії, Японії.

Скріншот: Downdetector

Також повідомляється про збої в роботі Google на території деяких європейських країн, включаючи Великобританію і Україну.

Скріншот: Downdetector

В Україні перші збої спостерігалися в 3:37 ночі за київським часом. Проблеми з роботою системи Google спостерігалися в Києві, Дніпропетровську та Харкові.

Згідно зі статистикою, проблеми з пошуком у Google виникають у 79% користувачів, однак тільки 20% повідомляють про них.

Як повідомляли Українські Новини, 29 січня, у деяких областях України спостерігалися масштабні збої в роботі сервісу Gmail і Facebook.

Крім того, 19 січня інтернет від "Укртелекому" не працював по всій Україні з-за аномального трафіку.

Раніше, 16 січня поточного року в роботі сайту "Ощадбанку" відбувався збій.