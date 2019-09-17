Проти працівника "Громадського ТБ", який закликав бити журналістів "Страны", завели кримінальну справу

Проти працівника "Громадського ТБ" Богдана Кутєпова, який закликав до побиття журналістів неправильних, з його точки зору, медіа (в тому числі і "Страны"), відкрили кримінальне провадження після звернення в поліцію редакції ЗМІ, повідомляє портал видання.

Провадження, яке відкрито за статтею №171 частина 1 ("перешкоджання законній діяльності журналіста") Кримінального кодексу України зареєстровано у ЕРДР 16 вересня. Максимальна санкція статті - обмеження волі на три роки. Розслідування веде Шевченківський райвідділ поліції Києва.

Нагадаємо, що 10 вересня Кутепов опублікував в Facebook пост, в якому закликав бити журналістів. У тому числі і журналістів "Страны".

Після скандалу, що вибухнув він спочатку заявив, що не те мав на увазі, але потім повторив у коментарі до свого посту заклик "вас бажано п**дити" (слова зверталися до заступника головного редактора "Страны" Світлани Крюкової).

Після цього "Страна" подала заяву про погрози до Нацполіції.

"Наше видання в останні роки було піддано постійному тиску з боку влади. Проти нас фабрикували кримінальні справи. На наших журналістів здійснювали напади. Тому ми максимально серйозно ставимося до будь-яких погроз, які лунають на нашу адресу. На жаль, публічні заклики до насильства, в тому числі і в соцмережах, в нашій країні стали нормою. І саме вони часто провокують злочини. Але цьому треба рано чи пізно покласти край. Тому ми, після неодноразово пролунаших закликів до насильства на адресу журналістів з боку Богдана Кутєпова, прийняли рішення написати заяву в поліцію. Сподіваємося на об'єктивне розслідування і на справедливе покарання за погрози і заклики до насильства. Будемо уважно стежити за цією справою", - заявив головний редактор інтернет-газети "Страна" Ігор Гужва.

Нагадаємо, що Громадське ТБ вже засудило заяву Богдана Кутєпова.

"ГО "Громадське ТБ" засуджує будь-які прояви і заклики до насильства, як і будь-які висловлювання, що принижують людей. Організація засуджує публічні висловлювання журналіста Богдана Кутєпова в соціальних мережах на адресу журналістів, які працювали на прес-конференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка і вважає їх неприпустимими", - сказано в заяві.

Також "Громадське ТБ" повідомляє, що у зв'язку з ситуацією з Богданом Кутєповим будуть скликані Редакційна рада та загальні збори.