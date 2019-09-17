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17 вересня 2019, вівторок, 08:31 85
ЗМІ 2019-09-17T10:45:03+03:00
Українські Новини
Проти працівника "Громадського ТБ", який закликав бити журналістів "Страны", завели кримінальну справу

Проти працівника "Громадського ТБ", який закликав бити журналістів "Страны", завели кримінальну справу

Проти працівника "Громадського ТБ" Богдана Кутєпова, який закликав до побиття журналістів неправильних, з його точки зору,  медіа (в тому числі і "Страны"), відкрили кримінальне провадження після звернення в поліцію редакції ЗМІ, повідомляє портал видання.

Провадження, яке відкрито за статтею №171 частина 1 ("перешкоджання законній діяльності журналіста") Кримінального кодексу України зареєстровано у ЕРДР 16 вересня. Максимальна санкція статті - обмеження волі на три роки. Розслідування веде Шевченківський райвідділ поліції Києва.

Нагадаємо, що 10 вересня Кутепов опублікував в Facebook пост, в якому закликав бити журналістів. У тому числі і журналістів "Страны".

Після скандалу, що вибухнув він спочатку заявив, що не те мав на увазі, але потім повторив у коментарі до свого посту заклик "вас бажано п**дити" (слова зверталися до заступника головного редактора "Страны" Світлани Крюкової).

Після цього "Страна" подала заяву про погрози до Нацполіції.

"Наше видання в останні роки було піддано постійному тиску з боку влади. Проти нас фабрикували кримінальні справи. На наших журналістів здійснювали напади. Тому ми максимально серйозно ставимося до будь-яких погроз, які лунають на нашу адресу. На жаль, публічні заклики до насильства, в тому числі і в соцмережах, в нашій країні стали нормою. І саме вони часто провокують злочини. Але цьому треба рано чи пізно покласти край. Тому ми, після неодноразово пролунаших закликів до насильства на адресу журналістів з боку Богдана Кутєпова, прийняли рішення написати заяву в поліцію. Сподіваємося на об'єктивне розслідування і на справедливе покарання за погрози і заклики до насильства. Будемо уважно стежити за цією справою", - заявив головний редактор інтернет-газети "Страна" Ігор Гужва.

Нагадаємо, що Громадське ТБ вже засудило заяву Богдана Кутєпова.

"ГО "Громадське ТБ" засуджує будь-які прояви і заклики до насильства, як і будь-які висловлювання, що принижують людей. Організація засуджує публічні висловлювання журналіста Богдана Кутєпова в соціальних мережах на адресу журналістів, які працювали на прес-конференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка і вважає їх неприпустимими", - сказано в заяві.

Також "Громадське ТБ" повідомляє, що у зв'язку з ситуацією з Богданом Кутєповим будуть скликані Редакційна рада та загальні збори.

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