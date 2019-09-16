Заради боротьби з фейками треба провести аудит діяльності всіх підрозділів КМДА, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015–2019 років, повідомляє прес-служба мера.

"Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю", – ідеться у зверненні мера Києва на ім’я голови Державної аудиторської служби України.