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16 вересня 2019, понеділок, 21:03 287
Політика 2019-09-16T22:15:02+03:00
Українські Новини
Заради боротьби з фейками треба провести аудит діяльності всіх підрозділів КМДА, - Кличко

Заради боротьби з фейками треба провести аудит діяльності всіх підрозділів КМДА, - Кличко

Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015–2019 років, повідомляє прес-служба мера.

"Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю", – ідеться у зверненні мера Києва на ім’я голови Державної аудиторської служби України.

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