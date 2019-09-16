Кабмін "забув" про гроші на злітно-посадкову смугу аеропорту Дніпра, - ЗМІ

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Державного бюджету-2020, в якому не передбачено фінансування реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро", критичної для нормального повітряного сполучення Дніпра з іншим світом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, з жалем відзначаючи, що надії дніпрян на прогрес у вирішенні цього питання після візиту Президента України Володимира Зеленського в місто, що відбувся 14 вересня.

"На жаль, у проекті бюджету на авіасполучення Дніпра виділять 0 грн: три останніх стовпця – проект на наступний рік", — пишуть журналісти, які ознайомилися з документом.

Дніпровські ЗМІ нагадують, як новопризначений голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко відразу після подання президентом запевнив: "Кредит довіри будуть повертати людям якісною роботою... ...У пріоритеті – новий аеропорт". "Виходить, поговорили і забули?" — обурюються журналісти.

Як повідомлялося раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн грн.: "Процес повис в повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання по аеропорту в Дніпрі", — писав минулого тижня "Інформатор".

Депутатів Верховної Ради від Дніпра обурило таке ставлення до міста і його жителів.

"Я розумію, що зв'язати Чорне море з Аравійською пустелею, чи з чим там планувалося, це дуже важливо. Майже так само важливо, як 2 мільярди гривень, закладених у бюджет на громадське телебачення, яке ніхто не дивиться. Але аеропорт в Дніпрі, це трохи важливіше", — написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від округу № 25 в Дніпрі, член партії "Слуга народу" Максим Бужанський. Він, зокрема, звернувся до Ірини Верещук, представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді, з проханням передати рекомендації "не експериментувати з настроями громадян, що дали Президентові і партії "Слуга Народу "величезну підтримку на виборах".

Нагадаємо, що остання реконструкція аеропорту Дніпра, створеного в 1943 році, була проведена 30 років тому, інфраструктура безнадійно застаріла і фізично зношена до ступеня, що загрожує безпеці літаків і пасажирів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправлення літаків зі ста рейсів на добу до трьох, що відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність і обмежує міжнародні ділові зв'язки регіону. Городяни вже двічі збирали десятки тисяч підписів під петиціями (на адресу місцевої влади і Президента) з проханнями надати державне фінансування на реконструкцію ЗПС в аеропорту Дніпра.