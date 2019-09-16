ОПЗЖ хоче підняти мінімальну зарплату до 7 тис. гривень

Народні депутати від "Опозиційною платформи - За життя" (ОТЗЖ) зареєстрували в парламенті законопроект №2125 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо підвищення державних соціальних стандартів".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Постійне скорочення рівня життя та соціальної захищеності українців потребує негайного перегляду діючих державних соціальних стандартів.

Так, за даними Держстату, за соціологічно встановленою самооцінкою українських домогосподарств, на початку 2019 року 72% від їх загальної кількості оцінювали свій матеріально-фінансовий стан як "бідність", а понад 40% домогосподарств через крайнє зубожіння постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування.

Зарплата українців є найнижчою у Європі. За підсумками 2018 року у середньому вона складає 8 865 грн, або 276 євро (за середньорічним обмінним курсом НБУ). Це у 2,2 рази менше, ніж середня зарплата у найбіднішій країні Європейського Союзу – Болгарії (586 євро) і в 4,0 – 4,5 менше ніж у Польщі (1 102 євро). Але навіть ті, хто працює, не отримують вчасно свої гроші.

Станом на 1 липня 2019 року загальна сума заборгованості із заробітної плати становить 2 857,8 млн гривень. Додамо шокуюче підвищення комунальних тарифів і цін на енергоресурси та неприйнятно високий рівень інфляції, що спостерігається шостий рік поспіль, відміну державного цінового регулювання на соціально значущі продовольчі товари та інше, - у підсумку, понад 57% українського населення потерпає, принаймні, від однієї з трьох форм бідності.

За даними представників Всесвітньої продовольчої програми та Продовольчої і сільськогосподарської організації, 1,2 млн осіб в Україні відчувають гостру нестачу продовольства – це 26% тієї категорії населення, яка більшою чи меншою мірою потерпає від нестачі продуктів харчування, – і головним чином вони проживають у зоні збройного конфлікту. Така ситуація спричинена є надзвичайно низьким рівнем соціального захисту та підтримки, які надає населенню на сході України уряд.

Від недостатньої уваги та підтримки з боку держави страждають і внутрішньо переміщені особи, чисельність яких на кінець серпня-2019 склала 1 млн 401,4 тис. осіб з непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Щоб вирішити ці гострі проблеми та зменшити соціальну наругу у суспільстві, "Опозиційна платформа – За життя", зокрема, пропонує: встановити з 1 липня мінімальну заробітну плату у розмірі 7 тис. гривень.

Підвищити прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року.

"Доручити Кабінету Міністрів забезпечити здійснення перерахунку і виплату пенсій та інших виплат, що визначаються у залежності від нового розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення. Опрацювати питання перегляду доходної частини Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення фактичних обсягів надходжень за рахунок перегляду макроекономічних параметрів розрахунку показників бюджету, зокрема, темпів споживчої інфляції та величини обмінного валютного курсу", - зазначається у документі.

Прийняття законопроекту дозволить: поліпшити рівень соціального захисту найбільш вразливої категорії громадян – пенсіонерів, для яких пенсія здебільшого є єдиним джерелом існування, посилити їхній захист в умовах надзвичайно скрутної економічної ситуації, а також забезпечити підвищення соціальних виплат, що виплачуються з державного бюджету. Крім того, після підвищення розміру мінімальної зарплати зростуть реальні доходи працюючого населення.

Таким чином, враховуючи коло охоплюваних осіб - прийняття цього законопроекту матиме значні позитивні соціально-економічні наслідки.