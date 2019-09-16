Аслунд заявив, що "Коломойський повинен сидіти у в'язниці", – ЗМІ

Поява бізнесмена Ігоря Коломойського на Економічному форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) спровокувала неоднозначні заяви з боку зарубіжних експертів. Зокрема, старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслунд висловив жорстку позицію відносно Коломойського, заявивши, що той повинен сидіти у в'язниці, а не давати інтерв'ю в кулуарах Форуму YES. Так як у випадку повернення "Приватбанку" у власність Коломойського – Україна не отримає більше ніяких кредитів.\r\nПро це повідомила "Перша шпальта".\r\nЯк заявив Аслунд, його обурив сам факт появи Коломойського на заході. "Якщо Україна поверне "Приватбанк", як того хоче цей чоловік – це буде повна катастрофа. Це буде хрест на всьому, що робить уряд. Країна більше не отримає ніяких кредитів. І взагалі я не розумію, якщо Коломойський бандит, і він пограбував "Приватбанк", чому він не сидить у в'язниці? Що взагалі тут відбувається?, — дивувався Аслунд.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=nAOnciaY2JE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКрім того, експерт зазначив, що Президенту України Володимиру Зеленському, "при такому положенні справ не варто зустрічатися з Ігорем Коломойським". Єдине місце, за словами Аслунда, де вони можуть зустрітися – це суд.\r\nНагадаємо, в Києві проходить 16-а щорічна зустріч "Ялтинської європейської стратегії", яка цього року отримала назву "Щастя зараз". У кулуарах зібралися сотні гостей, представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), підприємці, топ-менеджери, чиновники. Основною темою обговорення для них стала макроекономічна ситуація в країні та перші кроки нової влади.