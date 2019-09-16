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16 вересня 2019, понеділок, 16:09 216
Бізнес 2019-09-16T18:00:04+03:00
Українські Новини
Аслунд заявив, що "Коломойський повинен сидіти у в'язниці", – ЗМІ

Аслунд заявив, що "Коломойський повинен сидіти у в'язниці", – ЗМІ

Андерс Аслунд. Фото: Перша Шпальта
Андерс Аслунд. Фото: Перша Шпальта

Поява бізнесмена Ігоря Коломойського на Економічному форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) спровокувала неоднозначні заяви з боку зарубіжних експертів. Зокрема, старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслунд висловив жорстку позицію відносно Коломойського, заявивши, що той повинен сидіти у в'язниці, а не давати інтерв'ю в кулуарах Форуму YES. Так як у випадку повернення "Приватбанку" у власність Коломойського – Україна не отримає більше ніяких кредитів.

Про це повідомила "Перша шпальта".

Як заявив Аслунд, його обурив сам факт появи Коломойського на заході. "Якщо Україна поверне "Приватбанк", як того хоче цей чоловік – це буде повна катастрофа. Це буде хрест на всьому, що робить уряд. Країна більше не отримає ніяких кредитів. І взагалі я не розумію, якщо Коломойський бандит, і він пограбував "Приватбанк", чому він не сидить у в'язниці? Що взагалі тут відбувається?, — дивувався Аслунд.

Крім того, експерт зазначив, що Президенту України Володимиру Зеленському, "при такому положенні справ не варто зустрічатися з Ігорем Коломойським". Єдине місце, за словами Аслунда, де вони можуть зустрітися – це суд.

Нагадаємо, в Києві проходить 16-а щорічна зустріч "Ялтинської європейської стратегії", яка цього року отримала назву "Щастя зараз". У кулуарах зібралися сотні гостей, представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), підприємці, топ-менеджери, чиновники. Основною темою обговорення для них стала макроекономічна ситуація в країні та перші кроки нової влади.

Більше новин про: atlantic council Ялтинська Європейська Стратегія Ігор Коломойський Андрес Аслунд Економічний форум YES

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