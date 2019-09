Пішов з життя лідер The Cars Рік Окасек

У неділю, 15 вересня на 76-му році життя помер музикант, лідер групи The Cars Рік Окасек. Тіло музиканта виявили в його будинку в Нью-Йорку, повідомляє Pitchfork.

Окасек народився в Балтіморі і разом зі своїм другом Бенджаміном Орром встиг пограти у багатьох музичних колективах до заснування The Cars в 1976 році.

В створений гурт крім Ріка і Бенджаміна увійшли Елліот Істон, Грег Хоукс і Девід Робінсон. У 1978 році молодий колектив випускає дебютний альбом з назвою "The Cars".

Після ще 5 альбомів, серед яких – Сandy-O, Snake It Up, Heartbeat City, The Cars розпадається в 1988 році. До 2011 року, коли група знову об'єдналася, Рік Окасек встиг випустити кілька сольних альбомів, виступити продюсером музичних груп (Weezer, Bad Brains, No Doubt, Cribs та інші), а також написати збірку поезій "Negative Theater" і показати свої художні роботи в галереях.

У 2011 році наново зібрана група Move Like This презентує альбом Move Like This і робить невеликий тур по США.

В 2018 The Cars ввели в Зал слави рок-н-ролу.