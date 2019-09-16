Богдан розповів, про що шепотів на вухо Зеленському на відомій фотографії

Глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що зазвичай, коли він шепоче щось на вухо Президентові України Володимиру Зеленському під час публічних заходів, це стосується ідей, які з часом втратять свою актуальність.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "ВВС-Україна".

"Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а потім сказати, то буде втрачено час. Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо Президентові. Тоді виникла ідея: давайте озвучимо парі - або ти до такого-то числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, це не було б так актуально. От зараз як раз це був той момент", - сказав Богдан.

За словами глави Офісу Президента, Зеленський завжди вислуховує думку членів команди, але рішення приймає самостійно.

"Ви недооцінюєте Президента. Всі рішення приймає Президент. У нас є домовленість, і вона працює вже більше року: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", - сказав Андрій Богдан.

Також він прокоментував слова Зеленського з фільму, який транслювався телевізійним каналом "1+1" до його перших 100 днів президентства, про те, що Богдану треба заспокоїтися. "Він мене постійно заспокоює, мене це переслідує ще з дитячого саду, коли мої батьки мене постійно заспокоювали", - сказав Богдан.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Богдан розповів про склад фракції партії "Слуга народу", повідомивши, що "там є божевільні люди, психічно хворі".