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16 вересня 2019, понеділок, 13:20 14
Президент 2019-09-16T14:15:01+03:00
Українські Новини
Богдан розповів, про що шепотів на вухо Зеленському на відомій фотографії

Богдан розповів, про що шепотів на вухо Зеленському на відомій фотографії

Володимир Зеленський та Андрій Богдан. Фото: opentv.media
Володимир Зеленський та Андрій Богдан. Фото: opentv.media

Глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що зазвичай, коли він шепоче щось на вухо Президентові України Володимиру Зеленському під час публічних заходів, це стосується ідей, які з часом втратять свою актуальність.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "ВВС-Україна".

"Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а потім сказати, то буде втрачено час. Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо Президентові. Тоді виникла ідея: давайте озвучимо парі - або ти до такого-то числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, це не було б так актуально. От зараз як раз це був той момент", - сказав Богдан.

За словами глави Офісу Президента, Зеленський завжди вислуховує думку членів команди, але рішення приймає самостійно.

"Ви недооцінюєте Президента. Всі рішення приймає Президент. У нас є домовленість, і вона працює вже більше року: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", - сказав Андрій Богдан.

Також він прокоментував слова Зеленського з фільму, який транслювався телевізійним каналом "1+1" до його перших 100 днів президентства, про те, що Богдану треба заспокоїтися. "Він мене постійно заспокоює, мене це переслідує ще з дитячого саду, коли мої батьки мене постійно заспокоювали", - сказав Богдан.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Богдан розповів про склад фракції партії "Слуга народу", повідомивши, що "там є божевільні люди, психічно хворі".

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