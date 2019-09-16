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16 вересня 2019, понеділок, 13:03 7
Політика 2019-09-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
Льовочкін просить уряд погасити борги із зарплати

Льовочкін просить уряд погасити борги із зарплати

Народний депутат Сергій Льовочкін вимагає від уряду під час розробки програми діяльності передбачити у ній системні заходи, спрямовані на комплексне розв’язання проблеми боргів із заробітної плати та мінімізації її соціальних наслідків. Про це говориться у запиті політика до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, інформує персональний портал політика.

Сергій Льовочкін повідомив, що протягом попереднього скликання Верховної Ради України неодноразово звертався до уряду із запитами щодо необхідності розв’язання проблеми заборгованості із заробітної плати, яка має гострі соціальні наслідки для десятків тисяч українських громадян. Однак попередній склад Кабінету міністрів України не вжив ефективних заходів у цьому напрямі. Унаслідок цього вищезгадані борги продовжили накопичуватися, і станом на 1 серпня поточного року перевищують 2,7 млрд грн.

"Особливу тривогу викликає той факт, що лідерами за темпами зростання зарплатних боргів з початку року є галузі, працівники яких є одними з найменш соціально-захищених у порівнянні з іншими секторами економіки. Йдеться про галузь освіти, заборгованість з виплати зарплат працівникам якої з початку року збільшилась у 3,2 рази, науки - зростання на 65%, охорони здоров’я - майже на 37%", - говориться у запиті.

Також народний депутат зазначив, що невирішеною попереднім складом уряду лишилась проблема своєчасної виплати зарплат працівникам вугільної галузі, відповідні борги перед якими зросли з початку року на 16%. Продовжуються руйнівні процеси й у інших стратегічно важливих для розвитку вітчизняної економіки галузях промисловості. Про це свідчить зростання заборгованості з виплати зарплат з початку року в галузі виробництва машин - на 85%, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення - на 24%, металургії - на 14%.

"Найвищі темпи накопичення боргів з виплати зарплат - 9% з початку року - зафіксовані на економічно активних підприємствах. Зазначений факт говорить про поглиблення негативних тенденцій в економіці", - резюмував Сергій Льовочкін.

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