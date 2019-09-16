Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі

Верховна Рада України прийняла законопроект, що відкриває доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі.

Законопроект, прийнятий поки тільки в першому читанні, регулює діяльність приватних компаній в космічній промисловості, а саме, дозволяє їм будувати ракети і запускати їх в космос без необхідності ліцензування діяльності, а лише на основі декларації про здійснення господарської діяльності у ракетно-космічній сфері. Це відкриває нові можливості для українського ракетобудування, втомленого від хронічного браку фінансування.

Нагадаємо, раніше космос в Україні був виключно прерогативою державних компаній. З моменту Незалежності їх число скоротилося з декількох сот до 25. При цьому, тільки 5 сьогодні показують позитивну динаміку. До числа провідних відносять дніпровські КБ "Південне", завод "Південмаш", а також харківський завод систем управління "Хартрон", але і вони давно не використовують свої потужності та потенціал більш ніж наполовину. Новий законопроект має суттєво поліпшити стан українського космопрому за рахунок активного припливу приватного капіталу.

Відповідні зміни в законі "Про підприємницьку діяльність", діючому з 1991 року, намагалися прийняти ще в травні минулого року, але тоді Рада 8 скликання не дала необхідної кількості голосів.

Законопроект підтримали 283 народні депутати.

Як відзначають творці остаточного варіанту законопроекту, депутати від партії "Слуга народу", в Україні досить високотехнологічних компаній з приватним капіталом, здатних вести розробки в космічній сфері. Їх участь створить конкурентне середовище в галузі, стимулює приплив іноземних інвестицій і активізує роботу профільних підприємств держсектору.

Україна, як країна, досі володіє завершеним циклом розробки, виробництва і використання космічних апаратів та засобів, має всі шанси повернутися до когорти провідних космічних держав.