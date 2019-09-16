підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
ONLINE
16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 вересня 2019, понеділок, 12:11 286
Політика 2019-09-16T12:30:01+03:00
Українські Новини
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі

Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі

Img alt: україно-американський проект Антарес
Img alt: україно-американський проект Антарес

Верховна Рада України прийняла законопроект, що відкриває доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі.

Законопроект, прийнятий поки тільки в першому читанні, регулює діяльність приватних компаній в космічній промисловості, а саме, дозволяє їм будувати ракети і запускати їх в космос без необхідності ліцензування діяльності, а лише на основі декларації про здійснення господарської діяльності у ракетно-космічній сфері. Це відкриває нові можливості для українського ракетобудування, втомленого від хронічного браку фінансування.

Нагадаємо, раніше космос в Україні був виключно прерогативою державних компаній. З моменту Незалежності їх число скоротилося з декількох сот до 25. При цьому, тільки 5 сьогодні показують позитивну динаміку. До числа провідних відносять дніпровські КБ "Південне", завод "Південмаш", а також харківський завод систем управління "Хартрон", але і вони давно не використовують свої потужності та потенціал більш ніж наполовину. Новий законопроект має суттєво поліпшити стан українського космопрому за рахунок активного припливу приватного капіталу.

Відповідні зміни в законі "Про підприємницьку діяльність", діючому з 1991 року, намагалися прийняти ще в травні минулого року, але тоді Рада 8 скликання не дала необхідної кількості голосів.

Законопроект підтримали 283 народні депутати.

Як відзначають творці остаточного варіанту законопроекту, депутати від партії "Слуга народу", в Україні досить високотехнологічних компаній з приватним капіталом, здатних вести розробки в космічній сфері. Їх участь створить конкурентне середовище в галузі, стимулює приплив іноземних інвестицій і активізує роботу профільних підприємств держсектору.

Україна, як країна, досі володіє завершеним циклом розробки, виробництва і використання космічних апаратів та засобів, має всі шанси повернутися до когорти провідних космічних держав.
Архів
Новини
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Рада має намір 20 вересня прийняти до розгляду проект держбюджету-2020 12:08
РГК заявляє про 20 млрд гривень збитків через занижений тариф на розподіл газу 12:00
Виробництво м'яса збільшилося майже на 10%: у лідерах Волинь та Вінничина 11:29
Проект річкового шляху Балтика - Чорне море буде коштувати в 2,5 рази дорожче розширення Панамського каналу, - експерт 11:07
більше новин
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
Для залучення інвестицій в Україну потрібні нові програми, - ЗМІ 08:09
Незважаючи на посуху, "Укрлендфармінг" розраховує на хороший урожай ріпаку 10:36
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат" 21:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok