Для залучення інвестицій в Україну потрібні нові програми, - ЗМІ

Залученню інвестицій в Україну заважають корупція, недовіра до судової системи, політична й економічна нестабільність. Крім того існують і несприятливі глобальні економічні умови. Але у держави є можливість зробити прорив у пошуку приватних інвесторів. Про це пише видання "Дзеркало тижня".

Видання наголошує, що згідно зі звітом Конференції ООН щодо торгівлі й розвитку за 2018 р. у країнах СНД (у тому числі в Україні), рівень припливу інвестицій знизився на 27%, що є найбільшим падінням з 2005-го.

Відтак, Україна повинна шукати інноваційні шляхи залучення інвесторів в економіку держави. Одним з них може стати реалізація інноваційної програми інвестиційної імміграції.

"Відповідно до такої програми Держава залучає приватні іноземні кошти в економіку, а натомість видає громадянство або посвідку на проживання. Такий досвід мають понад 10 країн у світі", - пише "Дзеркало тижня".

Кошти, отримані в обмін на громадянство, можуть використовуватися для розвитку проектів соціальної сфери — медичні установи, ЖКГ, соціальне житло для сімей ветеранів АТО. Адже у соціальні проекти класичні інвестиції залучити практично нереально.

"Це може підняти інвестування в соціальну сферу на якісно новий рівень і до того ж зробити українську програму інвестиційної міграції найбільш інноваційною, такою, що не має аналогів у світі", - зазначається в публікації.

Український паспорт може зацікавити громадян країн, які не мають безвізового режиму з ЄС, інвесторів у галузі медицини, IT або агросектору.

Як зазначає у статті експерт в сфері інвестиційної імміграції, перший віце-президент одного з ключових гравців на ринку інвестиційної міграції компанії Discus Holdings LTD Мілан Цімболінец, при успішному запуску програми в Україні за перший рік держава потенційно може залучити близько 20 млн дол., за другий рік - 50 млн, за третій - 70 млн. “Про такі суми може йти мова, якщо Україна ухвалить формат отримання громадянства за контрибуції. Якщо формат програми буде мати на увазі не тільки контрибуції, але ще і зворотні інвестиції в економіку країни, то за перші три роки можна залучити вдвічі, а то і втричі більше коштів”, - стверджує пан Цімболінец.