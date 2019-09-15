Іномарка влетіла в шиномонтаж в Києві, зробила кульбіт і перекинулася

У неділю, 15 вересня, в Деснянському районі столиці сталася ДТП — зіткнулися два Renault, внаслідок чого один з них вилетів на паркан і, зробивши кульбіт, перекинувся. Ніхто особливо не постраждав, повідомляє "Інформатор".

Водій і пасажир відбулися переляком та подряпинами.

Водій Renault Symbol розповів, що рухався вулицею Генерала Ватутіна у бік вулиці Драйзера у четвертій смузі. Автомобіль з третьої смуги пішов на розворот і вдарив його в бік, що стало причиною втрати керування. Renault вилетів у паркан занедбаного шиномонтажу і перекинувся на бік.

Водій і пасажир від госпіталізації відмовилися. Другий учасник аварії визнав свою неправоту. Обставини ДТП з'ясовував екіпаж патрульної поліції.

ДТП у Києві з Renault. Фото: "Інформатор"