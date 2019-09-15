Підпалив копицю сіна: під Одесою 5-річний хлопчик влаштував пожежу і загинув

П'ятирічний хлопчик в Одеській області влаштував пожежу неподалік від власного будинку і загинув. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що хлопчик грався зі своєю 7-річною сестрою в стогу сіна біля власного будинку, коли вирішив його підпалювати.

"Попередньо встановлено, що хлопчик грався зі своєю 7-річною сестрою в стогу сіна неподалік від власного будинку. У малолітнього виявилася запальничка, якою він, граючи, підпалював, в результаті чого сталося загоряння. Злякавшись, сестра побігла до матері, яка була в будинку. Жінка відразу зателефонувала в пожежну службу. Загасивши пожежу, рятувальники виявили серед сіна тіло хлопчика", – йдеться в повідомленні.

На місце була направлена слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, в Житомирській області у пожежі загинула дитина.

Також раніше на звалищі у Львівській області згорів 15-річний підліток.