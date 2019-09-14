Золотий унітаз викрали з палацу Вінстона Черчілля: замок затопило

Вночі в суботу, 14 вересня невідомі викрали золотий унітаз з Бленхеймського палацу, де народився відомий прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль.\r\nПро це повідомляє британське видання Mirror, передає "Страна".\r\nЯк розповіли в поліції, злодії вночі проникли в палац, де живуть герцоги Мальборо і розташовується експозиція пам'яті Черчілля. А близько 04:50 ранку покинули місце злочину. Згідно з попередніми даними, зловмисників було двоє, до палацу вони приїхали на автомобілях.\r\nВикрадений унітаз. Фото: mirror.co.uk\r\nВкрадена цінність була виготовлена італійським художником-концептуалістом Мауріціо Каттеланом з 18-каратного золота. Її вартість оцінюється в мільйон фунтів стерлінгів.\r\nУнітазом можна було користуватися. Оскільки він був підключений до системи каналізації, крадіжка викликала потоп і завдала істотної шкоди будівлі.\r\nЗа підозрою в крадіжці вже затримано 66-річного чоловіка. Але витвір мистецтва поки що не знайдено.\r\nФакт крадіжки Бленхеймський палац підтвердив на своїй сторінці в Twitter, зазначивши, що внаслідок інциденту музей буде закритий як мінімум до кінця дня.