Золотий унітаз викрали з палацу Вінстона Черчілля: замок затопило

Вночі в суботу, 14 вересня невідомі викрали золотий унітаз з Бленхеймського палацу, де народився відомий прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль.

Про це повідомляє британське видання Mirror, передає "Страна".

Як розповіли в поліції, злодії вночі проникли в палац, де живуть герцоги Мальборо і розташовується експозиція пам'яті Черчілля. А близько 04:50 ранку покинули місце злочину. Згідно з попередніми даними, зловмисників було двоє, до палацу вони приїхали на автомобілях.

Викрадений унітаз. Фото: mirror.co.uk

Вкрадена цінність була виготовлена італійським художником-концептуалістом Мауріціо Каттеланом з 18-каратного золота. Її вартість оцінюється в мільйон фунтів стерлінгів.

Унітазом можна було користуватися. Оскільки він був підключений до системи каналізації, крадіжка викликала потоп і завдала істотної шкоди будівлі.

За підозрою в крадіжці вже затримано 66-річного чоловіка. Але витвір мистецтва поки що не знайдено.

Факт крадіжки Бленхеймський палац підтвердив на своїй сторінці в Twitter, зазначивши, що внаслідок інциденту музей буде закритий як мінімум до кінця дня.