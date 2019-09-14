Труханов зустрівся з мером Лондона

У Великобританії завершилася міжнародна конференція Fast-Track Cities - 2019, учасником якої з 2017 року є м. Одеса. В цьому році делегацію очолив мер Геннадій Труханов. Міський голова розповів про одеський досвід протидії ВІЛ/СНІДу, який за всіма показниками є більш ніж успішним.

Так, в 2016 році кількість виявлених ВІЛ-позитивних, залучених до медичного спостереження, становила 54%. У 2018-му цей показник був вже 74%.

Також у минулому році у 45-ти міських медзакладах був впроваджений скринінг на ВІЛ за допомогою швидких тестів.

"Враховуючи, що ще в 2017 році такої практики не було ні в одному з наших лікувальних установ, це дійсно великий крок вперед", - зазначив Геннадій Труханов.

У конференції взяв участь мер Лондона Садок Хан. Вони також обговорили з Геннадієм Трухановим питання, пов'язані з протидією одному з глобальних викликів ХХІ століття.

"Сьогодні ми бачимо, що два роки активної роботи дали свої результати, про які ми з гордістю говоримо вже на міжнародних майданчиках. Але головним для нас є те, що ми в Одесі поступово вирішуємо проблему, яка завжди була однією з ключових в сучасному суспільстві. Так, нам належить ще чимало роботи, але вже зараз очевидно, що ми на вірному шляху", - заявив Геннадій Труханов.