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14 вересня 2019, субота, 16:50 3
Верховна Рада і партії 2019-09-14T17:00:01+03:00
Українські Новини
Добросусідські відносини з Росією, СНД та Європою рухають Україну вперед, - Льовочкін

Добросусідські відносини з Росією, СНД та Європою рухають Україну вперед, - Льовочкін

Опозиційна платформа - За життя буде підтримувати ті кроки влади, які спрямовані на відновлення миру.

Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін журналістам на зустрічі "Ялтинська економічна стратегія", передає сайт платформи.

"Ми чули президента і прем'єр-міністра. Вони мають гарні наміри. Тепер важливо, щоб це перетворилося у дорожні карти і конкретні дії. Якщо ці кроки будуть на користь кожному українцю, наша партія завжди їх підтримає", – заявив Сергій Льовочкін.

Народний депутат нагадав цілі, які об’єднали Опозиційну платформу - За життя.

"Головна мета, яка об'єднала Опозиційну платформу - За життя, – це бажання відновити мир в Україні. Ми вважаємо, що це – завдання, яке має виконати як наша команда, так і команда президента Зеленського, і ми будемо над цим працювати. У нас дуже сильна партія і велика кількість фахівців у команді", – сказав політик.

"Опозиційна платформа - За життя – проукраїнська партія. Такою вона завжди була і буде залишатися, ми завжди будемо залишатися проукраїнськими політиками. Зараз усе, що рухає Україну вперед, – це добросусідські відносини з Росією, з країнами СНД, з Європою, – є стратегічним національним інтересом. Ставити питання "або-або" примітивно. Подивіться на Німеччину, яка спільно з Росією будує газопровід. А чому ми не використовуємо своє географічне становище? Чому ми купуємо газ на 30% дорожче через те, що мусимо купувати його в європейських країнах, а не в Росії, де він видобувається?", – наголосив він.

"В інтересах усіх українців припинити війну. Пріоритет нашої партії – якнайшвидше припинити війну, відродити економічні відносини з усіма сусідами без винятку, зацікавити росіян інвестувати в Україну й забезпечити українським товаровиробникам вихід на російський ринок", – резюмував народний депутат.

"В інтересах всіх українців припинити війну. Пріоритет нашої партії – якомога швидше припинити війну, відродити економічні відносини з усіма сусідами без винятку, зацікавити росіян інвестувати в Україну та забезпечити українським товаровиробникам вихід на російський ринок", – резюмував народний депутат.

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