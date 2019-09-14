Ужгород святкує День міста

Ужгород святкує 1126-річчя заснування міста.Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Ужгородської міської ради.Святкування триватиме 14-15 вересня.Також у програмі святкування День відкритих дверей у художньому музеї, безкоштовна екскурсія по Ужгороду, "Етнопрограма в музеї", Фестиваль вуличного фортепіано, дитячий ярмарок ідей та розваг концерт хореографічних колективів.У місті проходять і інші святкові виставки та концертні заходи.Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня Луцьк святкував 934-річчя.