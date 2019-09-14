Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук

Ігор Коломойський запровадив у "Центренерго" схему, внаслідок якої держпідприємство має мільярдні збитки. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі "Еспресо".



Експерт повідомив, що держкомпанія "Центренерго" почала закуповувати російське вугілля через фірму "Нафта Форс" (управляє АЗС під торговою маркою ANP, що афільована з групою "Приват"), близьку до олігарха, за ціною, вище ринкової. А вироблену електроенергію продає підприємствам Коломойського за збитковим тарифом.



"Вони закупають (вугілля - ред.) в Росії. Там компанія одна прийшла з оточення Коломойського, наприклад. Несподівано та компанія, яка торгувала нафтопродуктами, вирішила перейти на торгівлю вугіллям. І там ціна електроенергії виходить десь 1,20 гривні для підприємств феросплавної галузі, які також близькі до Ігоря Коломойського. Це, до речі, проблема і виклик, як люблять таке слово казати, для президента Зеленського. Тому що завжди, як були вибори, закінчувалися вибори, було ключове питання: наскільки їхній зв'язок і наскільки привілеї буде отримувати цей бізнесмен, група "Приват" відома, Ігор Коломойський – також прізвище відоме", - розповів Корольчук.



На його думку, зі схемами в "Центренерго" мають розібратись правоохоронні органи, адже державній компанії завдають значних збитків.



"Тому що це збитки для державного підприємства. Якщо 1,20 гривні – це збитковий тариф, а ти його продаєш приватній компанії, значить, ти повинен розуміти, хто за ці збитки заплатить", - заявив Корольчук.



Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго", на якій з липня працює менеджмент від Коломойського, підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи “Приват”. "Центренерго" закуповує вугілля по 2700 грн за тону, що значно вище за ціну, розраховану за формулою "Роттердам+", яка складає 1740 грн за тону. В той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський (Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів) - по ціні 1,2-1,3 грн за кВт-г при собівартості 1,9-2,1 грн за кВт-г.



Засновник компанії “Енергомережа” Дмитро Крючков стверджував, що лише за липень-серпень 2019 року збитки державної компанії “Центренерго” становили 1,3 млрд. грн.



Внаслідок цього 10 вересня Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства держкомпанії “Центренерго”.



Політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування корупційних схем на "Центренерго".