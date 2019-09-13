У Мукачеві школярі отруїлися невідомою речовиною, діти в реанімації

Масове отруєння дітей сталося в одній з шкіл Мукачева. Про це повідомляється в місцевому виданні "Мукачево.нет".

13 вересня, близько 14:30, учням 5-6 класів стало погано і вони почали втрачати свідомість. Адміністрація школи негайно викликала швидку. Лікарі школярів госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

У всіх дітей діагностували отруєння невідомою речовиною. Пізніше лікарі розповіли про стан отруєних школярів.

У поліції зазначають, що однією з версій отруєння дітей - розпилення невідомої речовини.

"Сьогодні, 13 вересня, в Закарпатську обласну дитячу лікарню надійшли сім дітей з отруєнням невідомою речовиною - всі учні школи №10 р. Мукачево. Троє з них - у важкому стані, надійшли із втратою свідомості, судомами. У інших дітей, яких привезли одразу, отруєння середньої тяжкості, вони скаржаться на сильний головний біль і нудоту. Зараз всі діти у свідомості, стан їх більш-менш стабільний", - розповів Шніцер.

Нагадаємо, в минулому році в школі в Черкасах отруїлися невідомою речовиною більше 50 чоловік.

Поліція не змогла встановити причину.

Після кількох випадків отруєння дітей у школах, Міносвіти порадило керівництву навчальних закладів посилити охорону та пропускний режим.