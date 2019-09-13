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13 вересня 2019, пʼятниця, 20:45 10
Події 2019-09-13T21:31:00+03:00
Українські Новини
У Києві перестали працювати платіжні термінали Приватбанку

У Києві перестали працювати платіжні термінали Приватбанку

У п'ятницю, 13 вересня, українці почали масово скаржитися на проблеми з картами "Приватбанку" та іншими сервісами банку. У супермаркетах і ТРЦ Києва не приймали платіжні картки, також з перебоями працювали банкомати "Приватбанк" в усіх районах міста, передають Українські Новини.

Зокрема, повідомляється, що в роботі систем банку нібито стався збій, через якого термінали не приймають картки банку. Про збій також оголосили і в столичному метро. В 20.00 карти Приватбанку там ще не брали.

У банку підтвердили наявність труднощів при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій в банкоматах, POS-терміналах, платежів в Приват24.

"Технічні служби Приватбанку відновлюють стабільну роботу процесингу. Відновлення роботи процесингу після аварійного збою відбудеться протягом години. Технічні служби банку проводять комплекс заходів для повного відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов'язані з аварійною ситуацією", - повідомили Українським Новинам у Приватбанку.

Нагадаємо, що в минулому році, влітку в "Приватбанку" також стався масштабний збій: всі сервіси і термінали не працювали.

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