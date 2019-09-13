підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 19:37 133
Судова влада 2019-09-13T21:30:03+03:00
Українські Новини
Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту "АІС" готуються до передачі до суду, – ЗМІ

Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту "АІС" готуються до передачі до суду, – ЗМІ

Судове рішення (ілюстрація). Фото: sud.ua
Судове рішення (ілюстрація). Фото: sud.ua

Правоохоронні органи завершують роботу над кримінальними справами, обвинуваченими за якими проходять бенефіціар групи "АІС" Василь Поляков та наймане керівництво компанії.

Про це повідомив веб-сайт "24 каналу".

Раніше Печерський районний суд м. Києва відправив топ-менеджерів "АІС" Олександра Пугача та Олександра Яременка під цілодобовий домашній арешт в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк" на суму понад 2 млрд гривень. Що стосується Василя Полякова, засновника і бенефіціара "АІС", то йому прокуратура Києва вручила підозри в шахрайстві на зазначену суму. А Печерський районний суд столиці в кінці серпня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з забороною виїзду за межі Києва. Його бізнес-партнеру, екс-нардепу Дмитру Святашу також в судовому порядку заборонено залишати території України до моменту повного виконання боргових зобов'язань перед "УкрСиббанком".

На думку політичних експертів, втрата Дмитром Святашем мандата народного депутата, а також завершення розслідування правоохоронцями кримінальних справ за боргами "АІС" зумовило застосування бенефіціарами "АІС" сумнівних піар-інструментів. А саме, замовних псевдомітингів, про які говорить депутат Верховної Ради України з фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський і пишуть ЗМІ та колективного листа, в якому ряд нардепів (в основному від "Опозиційного блоку – За життя") чинять спільно з Дмитром Святашем тиск на прокуратуру.

"Для власників "АІС" виразно запахло смаженим. Команда Президента Зеленського серйозно налаштована дати по руках шахраям та корупціонерам, щоб захистити чесний бізнес і поліпшити інвестклімат. Як сказав Дубинський, всі борги доведеться повернути. Тому Святаш і Поляков застосовують зараз прийоми на межі фолу і компрометують своїх політичних приятелів. Вони загнані в кут і скоро їх кучерявій мотузочці прийде кінець", – пояснив на умовах анонімності відомий політичний експерт.

Більше новин про: Група "АІС" Дмитро Святаш Василь Поляков шахрайство Кримінальна справа Печерський райсуд Києва

Архів
Новини
У Києві перестали працювати платіжні термінали Приватбанку 20:45
Співробітник СБУ загинув при виконанні бойового завдання 20:11
Вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ, - Зеленський 20:02
Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту "АІС" готуються до передачі до суду, – ЗМІ 19:37
У Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями 19:33
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Цемах з дочкою. Фото: Марія Левченко-Цемах/
Цемах повертається до окупованого Донецька 10:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok