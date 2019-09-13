Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту "АІС" готуються до передачі до суду, – ЗМІ

Про це повідомив веб-сайт "24 каналу".

Раніше Печерський районний суд м. Києва відправив топ-менеджерів "АІС" Олександра Пугача та Олександра Яременка під цілодобовий домашній арешт в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк" на суму понад 2 млрд гривень. Що стосується Василя Полякова, засновника і бенефіціара "АІС", то йому прокуратура Києва вручила підозри в шахрайстві на зазначену суму. А Печерський районний суд столиці в кінці серпня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з забороною виїзду за межі Києва. Його бізнес-партнеру, екс-нардепу Дмитру Святашу також в судовому порядку заборонено залишати території України до моменту повного виконання боргових зобов'язань перед "УкрСиббанком".

На думку політичних експертів, втрата Дмитром Святашем мандата народного депутата, а також завершення розслідування правоохоронцями кримінальних справ за боргами "АІС" зумовило застосування бенефіціарами "АІС" сумнівних піар-інструментів. А саме, замовних псевдомітингів, про які говорить депутат Верховної Ради України з фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський і пишуть ЗМІ та колективного листа, в якому ряд нардепів (в основному від "Опозиційного блоку – За життя") чинять спільно з Дмитром Святашем тиск на прокуратуру.

"Для власників "АІС" виразно запахло смаженим. Команда Президента Зеленського серйозно налаштована дати по руках шахраям та корупціонерам, щоб захистити чесний бізнес і поліпшити інвестклімат. Як сказав Дубинський, всі борги доведеться повернути. Тому Святаш і Поляков застосовують зараз прийоми на межі фолу і компрометують своїх політичних приятелів. Вони загнані в кут і скоро їх кучерявій мотузочці прийде кінець", – пояснив на умовах анонімності відомий політичний експерт.