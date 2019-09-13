Коломойський заявив, що у нього з Пінчуком підписаний "вічний мир"

Бізнесмен Ігор Коломойський у кулуарах Ялтинської європейської стратегії розповів про стосунки з організатором цього форуму Віктором Пінчуком, передають Українські Новини.

"У нас з Віктором Михайловичем після певних подій "вічний мир" було підписано, який вже більше трьох років діє", - сказав бізнесмен Ігор Коломойський у кулуарах Ялтинської європейської стратегії.

У п'ятницю, 13 вересня, Коломойський вперше відвідав цей форум.

Він назвав некоректним питання журналіста, виплатив він Пінчуку заборгованість за підсумками мирової угоди в британському суді.

"Що за некоректне питання. У нас з Віктором Михайловичем ніколи не було грошових непорозумінь. У нас були світоглядні розбіжності... З чого ви це взяли? Він вважав, що йому винні, ми вважали, що ми нічого не повинні. На чому ми зупинилися", - сказав бізнесмен.

Він додав, що підписанням мирової угоди був дуже засмучений був тоді Президентом Петро Порошенко.

"Коли ми підписали мирову угоду, за добу до початку слухань Петро Олексійович трохи не отримав інфаркт... Так був розчарований, що їсти не міг", - заявив Коломойський.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2016 року бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Віктор Пінчук уклали мирову угоду у справі про приватизацію Криворізького залізорудного комбінату (Дніпропетровська область).

За інформацією українських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела, Пінчук нібито повинен був отримати компенсацію в 1 млрд доларів.

Але публічно учасники спору ніколи не розголошували умови мирової угоди.