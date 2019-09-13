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13 вересня 2019, пʼятниця, 17:28 156
Економіка 2019-09-13T19:00:01+03:00
Українські Новини
Теплові електростанції ДТЕК вироблять до кінця року близько 10 млрд кВт-год, – ЗМІ

Теплові електростанції ДТЕК вироблять до кінця року близько 10 млрд кВт-год, – ЗМІ

Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com

Теплові електростанції енергохолдингу ДТЕК планують виробити до кінця поточного року близько 10 млрд кВт-ч.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"У цьому році теплова генерація ДТЕК планує виробити близько 31 млрд кВт-год електроенергії. Це наш внесок у стабільне енергопостачання України в цілому, й в те, щоб під час опалювального сезону до будинків українців без збоїв подавалися світло та тепло. За прогнозами у жовтні буде одне з найбільш пікових навантажень на всю генерацію. Ми готуємо всі 8 станцій ДТЕК до роботи в посиленому режимі. Нарощуємо запаси вугілля на складах за рахунок власної вуглевидобутку та купуємо імпортне вугілля", – сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Паралельно компанія переводить блоки на газове вугілля, щоб не залежати від антрациту, який вже більше 2 років не видобувають на території України. Вже перевели 4 блоку Придніпровської ТЕС. На блоці №1 Криворізької станції йдуть роботи з переоснащення. Енергоблок потужністю 315 МВт вже в цей опалювальний сезон буде виробляти світло та тепло на газовому вугіллі.

Теплова генерація щодня виробляє близько 80 млн кВт-год електроенергії. Це покриває потреби в електроенергії близько 9 млн клієнтів. Маневрена теплова генерація дозволяє балансувати енергосистему під час пікових навантажень та зниження продуктивності інших генерацій.

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