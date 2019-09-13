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13 вересня 2019, пʼятниця, 17:19 20
Президент 2019-09-13T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вирішив створити особистий Telegram - канал

Зеленський вирішив створити особистий Telegram - канал

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У Президента Володимира Зеленського з'явився свій особистий Telegram-канал. Про це у п'ятницю, 13 вересня повідомила прес-служба Офісу Президента, передають Українські Новини.

"У президента України Володимира Зеленського з'явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram. Приєднуйтесь,- йдеться в повідомленні.

У повідомленні також прикріпили адресу посилання.

У Зеленського з'явився особистий Telegram-канал. Скріншот: https://twitter.com/APUkraineУ Зеленського з'явився особистий Telegram-канал. Скріншот: https://twitter.com/APUkraine

Перейти на канал можна тут.

https://t.me/V_Zelenskiy_official

Як повідомляли "Українські Новини", у березні поточного року, видеохостинговий сайт YouTube заблокував канал Володимира Зеленського.

Повідомлялося, що канал не функціонував кілька годин. У той же день його розблокували.

Крім того, на Володимира Зеленського та на студію "95 квартал" реєстрували кримінальну справу за відмивання грошей у березні. За його словами, депутат з фракції з назвою з трьох букв також зареєстрував кримінальну справу особисто проти нього і заявляв, що незабаром може з'явитися інформація, нібито Зеленський у 2002 році на автомобілі збив людину.

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