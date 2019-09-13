Зеленський вирішив створити особистий Telegram - канал

У Президента Володимира Зеленського з'явився свій особистий Telegram-канал. Про це у п'ятницю, 13 вересня повідомила прес-служба Офісу Президента, передають Українські Новини.\r\n"У президента України Володимира Зеленського з'явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram. Приєднуйтесь,- йдеться в повідомленні.\r\nУ повідомленні також прикріпили адресу посилання.\r\nУ Зеленського з'явився особистий Telegram-канал. Скріншот: https:\/\/twitter.com\/APUkraine\r\nПерейти на канал можна тут.\r\nhttps:\/\/t.me\/V_Zelenskiy_official\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у березні поточного року, видеохостинговий сайт YouTube заблокував канал Володимира Зеленського.\r\nПовідомлялося, що канал не функціонував кілька годин. У той же день його розблокували.\r\nКрім того, на Володимира Зеленського та на студію "95 квартал" реєстрували кримінальну справу за відмивання грошей у березні. За його словами, депутат з фракції з назвою з трьох букв також зареєстрував кримінальну справу особисто проти нього і заявляв, що незабаром може з'явитися інформація, нібито Зеленський у 2002 році на автомобілі збив людину.