Зеленський вирішив створити особистий Telegram - канал

У Президента Володимира Зеленського з'явився свій особистий Telegram-канал. Про це у п'ятницю, 13 вересня повідомила прес-служба Офісу Президента, передають Українські Новини.

"У президента України Володимира Зеленського з'явився офіційний особистий канал в месенджері Telegram. Приєднуйтесь,- йдеться в повідомленні.

У повідомленні також прикріпили адресу посилання.

У Зеленського з'явився особистий Telegram-канал. Скріншот: https://twitter.com/APUkraine

Перейти на канал можна тут.

https://t.me/V_Zelenskiy_official

Як повідомляли "Українські Новини", у березні поточного року, видеохостинговий сайт YouTube заблокував канал Володимира Зеленського.

Повідомлялося, що канал не функціонував кілька годин. У той же день його розблокували.

Крім того, на Володимира Зеленського та на студію "95 квартал" реєстрували кримінальну справу за відмивання грошей у березні. За його словами, депутат з фракції з назвою з трьох букв також зареєстрував кримінальну справу особисто проти нього і заявляв, що незабаром може з'явитися інформація, нібито Зеленський у 2002 році на автомобілі збив людину.