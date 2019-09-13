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13 вересня 2019, пʼятниця, 17:09 151 Документ
Медицина 2019-09-13T19:16:00+03:00
Українські Новини
Колектив ОНМедУ звернувся до Зеленського за захистом: Свавілля і корупція часів Супрун триває

Колектив ОНМедУ звернувся до Зеленського за захистом: Свавілля і корупція часів Супрун триває

Колектив і студенти Одеського національного медуніверситету (ОНМедУ) звернулися до Президента України Володимира Зеленського, голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького та міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької з вимогою захистити університет від знищення. Під час Загальних зборів звернення зібрало сотні підписів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОНМедУ.

В документі йдеться про те, що вже 9 місяців тисячі співробітників та студентів працюють та навчаються в "нелюдських умовах". Так, прихильники колишнього виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун намагаються захопити ВНЗ, наймають титушек, залякують і дискредитують колектив, погрожують університету реорганізацією, ігнорують рішення судів. Міністерство охорони здоров'я України так й не затвердило кошторис, в результаті чого 9 місяців не виплачуються зарплати і стипендії, не сплачуються комунальні послуги, не закуповуються медикаменти для університетської клініки, зупинені ремонти.

"Найстрашніше, що розпочате Супрун та її командою беззаконня триває. Увесь колектив нашого університету очікує, що після зміни влади в країні обіцянки перестануть бути просто обіцянками, знущання над нашим університетом, над звичайними людьми, нарешті, припиняться", — йдеться у зверненні.

Колектив просить Президента, голову комітету та міністра втрутитися в ситуацію: зупинити беззаконня, що "мотивоване виключно корупційними інтересами" Уляни Супрун, підписати кошторис, захистити закріплений у законодавстві принцип автономії ВНЗ і законне право колективу провести вибори ректора.

Автори звернення наголошують: у цих вимогах тисячі співробітників та студентів ОНМедУ — єдині. "Ми єдині в тому, що співробітники та студенти мають право працювати й навчатися, отримуючи за це зарплати і стипендії, що принцип автономії ВНЗ повинен виконуватися, відповідно посада ректора є виборною та не може продаватися за гроші будь-кому", — йдеться у документі.

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