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  • Криза в енергогалузі ймовірна через штучне ускладнення можливості закупати вугілля, - Корольчук
13 вересня 2019, пʼятниця, 16:30 270
Економіка 2019-09-13T18:30:03+03:00
Українські Новини
Криза в енергогалузі ймовірна через штучне ускладнення можливості закупати вугілля, - Корольчук

Криза в енергогалузі ймовірна через штучне ускладнення можливості закупати вугілля, - Корольчук

Наміри знизити граничні ціни (price caps) на ринку електроенергії суттєво ускладнять можливість закупівлі вугілля й можуть спровокувати кризу в енергетиці. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

 
"Зараз прайс-кеп, так звана гранична ціна, встановлена 1,64 гривні за кВт-г. Пропонують її знизити до 1,4 гривні. І фактично це, і в тому числі в тарифі для теплових електростанцій. І це просто не дозволить їм закуповувати це ж вугілля по імпорту і робити його запаси. Тобто, до певної міри штучно створюється криза", - пояснив Корольчук.
 
За його словами, якщо запаси вугілля не зростатимуть, а темпи використання залишаться на нинішньому рівні, то вже з листопада в енергетиці може виникнути кризова ситуація. "І тоді з коліс виключно робота. А проблема в наступному. Візьмемо атомні електростанції, там один блок - тисяча мегават. Він от виходить з ладу, буває, у нас виходять, позаплановий ремонт. Його замінити – треба фактично включити 5 блоків теплової електростанції. Якщо у них вугілля немає, они просто не включаться. Тому я думаю, що це буде одна з ключових проблем", - сказав Корольчук.
 
Експерт звернув увагу, що нині запасів вугілля на складах ТЕС недостатньо і його потрібно імпортувати, і найдешевшу ціну вугілля на сьогодні дає розкритикована формула "Роттердам+".
 
"На нараді у президента Зеленського також піднімали це питання і сказали, що ми сьогодні спалюємо 80 тисяч тонн вугілля, а накопичуємо 40 тисяч тонн вугілля. І в контексті цього клопотання, як же вирішувати проблему. Значить, треба імпортувати вугілля. А імпортувати, в цьому контексті були потім оприлюднені вашими колегами такі таблички цікаві. Виявилося, що формула "Роттердам+" прісновідома, як її називають, корупційна, ще якась – вона, виявилося, сьогодні дає найнижчу ціну на вугілля", - сказав Корольчук.
 
Раніше представники влади повідомляли, що вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані рrice caps, а саме, денну ціну знизити на 15-20%.
 
Енергоексперти прогнозують, що посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до збиткової роботи ТЕС, а також зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями, оскільки це означає зниження вартості вугілля в тарифі для ТЕС.
 
Нагадаємо, як повідомляло Міненерго, станом на кінець серпня запаси вугілля на складах ТЕС становили 0,71 млн т, це у 2,1 раза нижчі, ніж на аналогічну дату минулого року (1,52 млн т).

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