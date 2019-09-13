Медведчук вимагає для об'єктивності формувати новий склад ЦВК за квотним принципом

Голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук розповів журналістам, чому фракція проголосувала за припинення повноважень Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Той факт, що цей склад ЦВК "канув в літа", ми вважаємо позитивним моментом", – заявив парламентарій, зазначивши, що фракція вивчила і юридичний, і політичний аспекти цього питання.

"Природно, ми вивчали юридичні параметри, ми вивчали на скільки ці підстави можуть бути правомірними та обґрунтованими, враховуючи, що ЦВК обрано на 7 років... Сьогодні вранці було прийнято остаточне рішення – підтримати відставку ЦВК. Це акт оцінки діяльності цієї комісії", – заявив Медведчук.

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Політик підкреслив, що "дане рішення приймалося з урахуванням тих порушень, які допускала ЦВК протягом виборчої кампанії як президентської, так й парламентської".

Медведчук також нагадав, що 6 серпня цього року партія зробила різку заяву, в якій виклала факти порушень з боку членів комісії, так й в цілому рішень комісій.

Крім того, глава Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" розповів про вимоги до нового складу ЦВК. "Новий склад ЦВК має формуватися за квотним принципом", – заявив політик, зазначивши, що в колишньому складі ЦВК не було представників партії "Опозиційна платформа – За життя".

На думку Медведчука, дотримання квотного принципу при формуванні ЦВК дозволить забезпечити її об'єктивність у подальшій діяльності з питання організації та реалізації виборів всіх рівнів.

Нагадаємо, напередодні Медведчук заявляв, що при голосуванні щодо відставки ЦВК "Опозиційна платформа – За життя" буде керуватися виключно інтересами держави, а не виходити з особистих амбіцій чи інтересів партії.