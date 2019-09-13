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13 вересня 2019, пʼятниця, 15:08 218
Нерухомість 2019-09-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, де саме в Києві встановлять нове LED-освітлення

Кличко розповів, де саме в Києві встановлять нове LED-освітлення

Віталій Кличко. Фото: unian.net
Віталій Кличко. Фото: unian.net

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року в столиці планують замінити на LEDи близько 20 тис. світильників.

Про це  йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Ми продовжуємо робити Київ ще красивішим та комфортнішим. Зокрема, дбаємо про те, аби столиця була освітленою і безпечною. Тривають роботи із заміни старого освітлення на нові енергоефективні LED-світильники на вулицях, магістралях, бульварах та мостах, прибудинкових територіях, у парках і скверах міста, - зазначив Кличко. - Цими днями, зокрема, встановлюють нове освітлення на Відрадному проспекті", - сказав він.

За словами мера Києва, також тривають роботи із заміни світильників на нові LEDи на проспектах Перемоги і Григоренка, Харківському шосе, на розв’язках біля метро "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Славутич". На вулицях Макіївській, Теодора Дрейзера, Гната Юри, Драгоманова та інших.

Лише в 2019 році вже облаштували сучасне та енергоефективне LED-освітлення на понад 30 вулицях столиці. В планах - до кінця року замінити світильники також в Маріїнському парку, парку "Міський сад", у Пущі-Водиці, на алеї Героїв Крут та алеї бульвару Дружби Народів.

"Загалом цього року плануємо замінити на LEDи близько 20 тис. світильників. За два попередніх роки замінили понад 12 тис. світильників. Важливо, що LED-світильники – це не лише сучасне яскраве освітлення, а й в подальшому - значна економія для міського бюджету. Нове освітлення дозволяє заощадити близько 30-40% на споживанні електроенергії. До речі, на витратах електроенергії мінулого року ми зекономили майже 11 млн гривень", - підкреслив Кличко.

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