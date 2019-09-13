Кличко розповів, де саме в Києві встановлять нове LED-освітлення

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року в столиці планують замінити на LEDи близько 20 тис. світильників.\r\nПро це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.\r\n"Ми продовжуємо робити Київ ще красивішим та комфортнішим. Зокрема, дбаємо про те, аби столиця була освітленою і безпечною. Тривають роботи із заміни старого освітлення на нові енергоефективні LED-світильники на вулицях, магістралях, бульварах та мостах, прибудинкових територіях, у парках і скверах міста, - зазначив Кличко. - Цими днями, зокрема, встановлюють нове освітлення на Відрадному проспекті", - сказав він.\r\nЗа словами мера Києва, також тривають роботи із заміни світильників на нові LEDи на проспектах Перемоги і Григоренка, Харківському шосе, на розв’язках біля метро "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Славутич". На вулицях Макіївській, Теодора Дрейзера, Гната Юри, Драгоманова та інших.\r\n\r\nЛише в 2019 році вже облаштували сучасне та енергоефективне LED-освітлення на понад 30 вулицях столиці. В планах - до кінця року замінити світильники також в Маріїнському парку, парку "Міський сад", у Пущі-Водиці, на алеї Героїв Крут та алеї бульвару Дружби Народів.\r\n"Загалом цього року плануємо замінити на LEDи близько 20 тис. світильників. За два попередніх роки замінили понад 12 тис. світильників. Важливо, що LED-світильники – це не лише сучасне яскраве освітлення, а й в подальшому - значна економія для міського бюджету. Нове освітлення дозволяє заощадити близько 30-40% на споживанні електроенергії. До речі, на витратах електроенергії мінулого року ми зекономили майже 11 млн гривень", - підкреслив Кличко.