підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 14:50 8
Верховна Рада і партії 2019-09-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Космічною діяльністю зможуть займатися організації усіх форм власності

Космічною діяльністю зможуть займатися організації усіх форм власності

Верховна Рада має намір дозволити займатися космічною діяльністю суб'єктам усіх форм власності.

За прийняття відповідного законопроекту №1071 від 29 серпня в першому читанні проголосували 283 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується визначити, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Документ пропонує передбачити, що державну політику у сфері космічної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності (Держкосмос).

При цьому передбачено, що суб'єкт господарської діяльності, який планує займатися космічною діяльністю, повинен подати Госкосмосу декларацію про намір зайнятися такою діяльністю.

При цьому запропонована законопроектом декларація є лише інструментом для входу суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок.

Як повідомляли Українські Новини, державний бюджет на 2019 рік передбачає скорочення фінансування Державного космічного агентства на 14,2% до 2,128 млрд гривень.

Більше новин про: Космос Верховна Рада Держкосмос

Архів
Новини
СБУ та прокуратура проводять обшуки у Дніпровській міськраді 16:47
Кличко не зможе ввести мораторій на будівництво в Києві, - "Укрбуд" 16:39
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося 16:32
Криза в енергогалузі ймовірна через штучне ускладнення можливості закупати вугілля, - Корольчук 16:30
Медведчук вимагає для об'єктивності формувати новий склад ЦВК за квотним принципом 16:30
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам 15:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok