Космічною діяльністю зможуть займатися організації усіх форм власності

Верховна Рада має намір дозволити займатися космічною діяльністю суб'єктам усіх форм власності.

За прийняття відповідного законопроекту №1071 від 29 серпня в першому читанні проголосували 283 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується визначити, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Документ пропонує передбачити, що державну політику у сфері космічної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності (Держкосмос).

При цьому передбачено, що суб'єкт господарської діяльності, який планує займатися космічною діяльністю, повинен подати Госкосмосу декларацію про намір зайнятися такою діяльністю.

При цьому запропонована законопроектом декларація є лише інструментом для входу суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок.

Як повідомляли Українські Новини, державний бюджет на 2019 рік передбачає скорочення фінансування Державного космічного агентства на 14,2% до 2,128 млрд гривень.