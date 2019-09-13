Навіввипадковість: "кнопкодави" "Слуги народу" не будуть складати повноваження

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олена Копанчук і Сергій Литвиненко не мають наміру складати повноваження за неперсональне голосування.\r\nПро це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини.\r\n"Ви ж розумієте, якщо не було нагальної потреби, то це така напіввипадковість. До них будуть вжиті суворі санкції. Це я вам точно кажу", - сказав він.\r\nАрахамія зазначив, що фракція має намір провести засідання 16-17 вересня, де будуть розглянуті санкції проти депутатів.\r\nРаніше журналісти повідомили про факти неперсонального голосування Копанчук і Литвиненка, а також депутата "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Івана Крулька.\r\n12 вересня першого заступник голови Ради Руслан Стефанчук звернувся до комітету з регламенту, депутатської етики та організації роботи для розгляду цього питання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві.\r\nРаніше Президент Володимир Зеленський передумав - за кнопкодавство будуть штрафувати, хоча раніше Президент обіцяв позбавляти мандата.