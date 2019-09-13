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13 вересня 2019, пʼятниця, 14:21 22
Верховна Рада і партії 2019-09-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Навіввипадковість: "кнопкодави" "Слуги народу" не будуть складати повноваження

Навіввипадковість: "кнопкодави" "Слуги народу" не будуть складати повноваження

Олена Копанчук. Фото: Олена Копанчук/Facebook
Олена Копанчук. Фото: Олена Копанчук/Facebook

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олена Копанчук і Сергій Литвиненко не мають наміру складати повноваження за неперсональне голосування.

Про це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Ви ж розумієте, якщо не було нагальної потреби, то це така напіввипадковість. До них будуть вжиті суворі санкції. Це я вам точно кажу", - сказав він.

Арахамія зазначив, що фракція має намір провести засідання 16-17 вересня, де будуть розглянуті санкції проти депутатів.

Раніше журналісти повідомили про факти неперсонального голосування Копанчук і Литвиненка, а також депутата "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Івана Крулька.

12 вересня першого заступник голови Ради Руслан Стефанчук звернувся до комітету з регламенту, депутатської етики та організації роботи для розгляду цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві.

Раніше Президент Володимир Зеленський передумав - за кнопкодавство будуть штрафувати, хоча раніше Президент обіцяв позбавляти мандата.

Більше новин про: кнопкодавство Партія "Слуга народу" Давід Арахамія Сергій Литвиненко Олена Копанчук

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