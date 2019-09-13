Монополії Коломойського не буде, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав ексклюзивний коментар щодо своєї розмови з бізнесменом Ігорем Коломойським журналістці інтернет-видання "Новое Время" Крістіні Бердинських після завершення форуму YES.

"Щоб довго не говорити, всі повинні жити по правилам, монополії не буде. Для всіх! В тому числі для пана Коломойського", - заявив Зеленський.

На думку Президента, Коломойський має сприяти зниженню тарифів на комунальні послуги для населення. Схеми на державній "Центренерго" були частиною розмови.

"І дійсно, щоб він сприяв, щоб ціни, які пов'язані з комуналкою — там дуже багато питань — щоб вони знижувалися. Насамперед усі розуміють, що повинен бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни, але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше", - підкресли він.

Як повідомлялося, з липня на державній генеруючій компанії "Центренерго" змінився менеджмент. Після чого компанія почала закуповувати російське вугілля в пов’язаної з групою "Приват" ТОВ "Нафта Форс" за ціною вище, ніж за формулою "Роттердам+". При цьому "Центренерго" продає електроенергію феросплавним та хімічним підприємствам Коломойського за ціною, яка не покриває її собівартості – 1,30 гривень/КВт-год.

Група "Приват" займає домінуюче положення на ринках видобутку (93%), переробки (85%) та продажу нафтопродуктів (25%). В деяких областях мережі АЗС, контрольовані "Приватом" контролюють більше половини регіональних ринків роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

8 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд м. Києва в особі судді Сергія Каракашьяна ухвалив рішення про заборону Антимонопольному комітету України вчиняти будь-які дії у справі про розслідування антиконкурентних узгоджених дій компаній групи "Приват" на ринку пального: ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий дім "Авіас", ТОВ "Пром гарант плюс", ТОВ "Альянс еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (в т.ч. ПАТ "Укрнафта" та ДП "Фірма "Укртатнафтасервіс"). Розслідування антимонопольників стартувало у жовтні 2016 року.