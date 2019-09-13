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13 вересня 2019, пʼятниця, 12:35 230
Політика 2019-09-13T13:40:18+03:00
Українські Новини
Податкове навантаження, передбачене законом 1210, знищить металургійну галузь, - Укрметалургпром

Податкове навантаження, передбачене законом 1210, знищить металургійну галузь, - Укрметалургпром

Проти змін до Податкового кодексу, закладених у законопроекті 1210, виступили представники гірничо-металургійної галузі, економісти та міжнародні аналітики під час засідання робочої групи парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пише 24 канал.

"Податкові новації закону 1210 фактично вбивають гірничо-металугійну галузь. Адже податкове навантаження збільшиться у 3-4 рази. Відповідно, рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку українських підприємств стануть у 10 разів більшими ніж у Росії. Як результат, вони витіснять нас з європейського ринку. Ми втратимо близько 26 млн тонн. А це дві третини того, що ми експортуємо", – наголосив Олександр Каленков, президент об`єднання підприємств "Укрметалургпром".

Якщо зміни до Податкового кодексу таки ухвалять, підприємства змушені будуть зупиняти виробництва через неспроможність конкурувати з більш дешевою продукцією. Першим про готовність заморозити роботу свого підприємства, під час засідання заявив світовий гігант "АрселлорМітал".

Заступник директора комбінату Володимира Ткаченка заявив: "Якщо рентні платежі зростуть до 4 разів, ми будемо змушені зупинити роботу шахти, рентабельність якої мінімальна. Більше тисячі робочих місць для України буде втрачено!"

Додаткову загрозу на наших виробників має також цінова ситуація на світових ринках. Тож, при затвердженні рентних ставок в довгостроковій перспективі, слід обов’язково враховувати волантильність ринку руди, наголосили представники бізнесу.

Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 1210 загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.
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