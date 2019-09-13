За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк

Починаючи з 2016 року відновлено проїзну спроможність майже 10 тис кілометрів автодоріг загального користування. Про це заявив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За словами Лавренюка, це стало можливим завдяки створенню у Державному бюджеті України захищеного джерела фінансування для будівництва автодоріг — Дорожнього фонду.

"Внаслідок тривалого щорічного недофінансування дорожньої галузі, 95 % автодоріг в Україні перебувають у неналежному стані, 40 % із них потребують повного відновлення. Саме тому, Міністерством інфраструктури України було ініційовано створення Державного дорожнього фонду. 17 листопада 2016 року, Верховною Радою було схвалено закони про Дорожній фонд та у рамках децентралізації на баланси обласних державних адміністрацій передано близько 122 тис. км доріг місцевого значення з відповідним фінансуванням. На балансі Укравтодору залишилось 46 тис. км. доріг державного значення, що дало зелене світло відновленню автодоріг України. Дорожній фонд почав працювати з 1 січня 2018 року. Обсяг фінансування фонду у 2018 році складав більше 33 млрд грн, в 2019 – більше 43 млрд грн, а в 2020 очікується фінансування в розмірі майже 75 млрд грн", - зазначає заступник Міністра.

За словами Лавренюка за 2016–2018 було відремонтовано 6 850 км автошляхів. Зокрема, розпочато будівництво міжнародного коридору Go-Highway, який з’єднає Балтійське та Чорне море; дороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь; М-03 Київ — Харків — Довжанський; М-05 Київ – Одеса; М-06 Київ – Чоп.

"Особливої уваги заслуговує безпрецедентне будівництво цементобетонного швидкісного шосе Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. Ця дорога будується із найсучаснішими технологіями із гарантією на 28 років. При правильній експлуатації ця дорога може прослугувати до 50 років" - підкреслив Юрій Лавренюк.

Заступник Міністра також зазначив, що наразі Президент України Володимир Зеленський поставив чіткий пріоритет – якнайшвидше відбудувати дороги міжнародного значення, так звані "емки" (М): "Паралельно із відновленням доріг міжнародного значення, ми також маємо відремонтувати дороги національного (Н) і територіального значення (Т). Зараз ми вже маємо бачення, як запровадити стале фінансування цих доріг. Після відбудови доріг територіального значення, ми передаватимемо їх на баланс облдержадміністрацій. Проте, дороги необхідно не тільки збудувати, а й зберегти. У цьому аспекті ми маємо проблеми. Перевантажені фури можуть вбити будь-яку нову дорогу за сезон. Потрібен суворий і фаховий габаритно-ваговий контроль. В цьому аспекті, новообраною Верховною Радою вже зроблено перший позитивний крок. 11 вересня 2019 року Парламентом було ухвалено за основу та в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" (реєст. №1047). Це законопроект закріпляє перехід на автоматичну фіксацію порушень, пов’язаних з перевищенням габаритно-вагових норм, вводить механізм жорсткого, а найголовніше – невідворотного покарання. До того ж, отримані від штрафів кошти будуть зараховуватися до Дорожнього фонду та спрямовуватися на ремонти доріг. Це цілком європейська практика, що успішно діє в ЄС і приносить свої конкретні результати".

За словами Лавренюка, за сприянням Світового банку Міністерством інфраструктури вже розпочалось встановлення 6 комплексів автоматичного зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) навколо м.Київ. У перспективі - встановлення близько 100 таких комплексів по всій території України на дорогах державного та міжнародного значення.

Юрій Лавренюк також підкреслив, що особливу увагу Міністерство інфраструктури приділяє підвищенню безпеки на автошляхах України. Так, в 2018 році Урядом було затверджено Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Дана програма покликана перш за все знизити кількість загиблих і постраждалих на дорогах України, та забезпечити безпеку пересування як автомобілів, так і пішоходів.

"Вперше держава виділяє кошти на безпеку дорожнього руху 5% Дорожнього фонду іде саме на її забезпечення. Загальний обсяг фінансування Державної програми запланований у розмірі - 8,7 млрд. грн., з них: у 2018 році – 2,6 млрд грн, у 2019 році – 2,1 млрд грн., у 2020 році – 3,4 млрд грн. Обсяг фінансування програми уточняється щороку під час складання проєкту Державного бюджету України на відповідний рік. Наша мета – за два роки знизити смертність на дорогах України щонайменше на 30%", - зазначає заступник Міністра.

Юрій Лавренюк повідомив, що цього року на реалізацію програми буде спрямовано понад 2 млрд гривень. Велику увагу у програмі приділено саме забезпеченню безпеки українських доріг шляхом влаштування кільцевих розв’язок, острівців безпеки, пішохідних переходів та велодоріжок.

Так, станом на 09 вересня 2019 року вже проведено закупівель та укладено договорів на понад 1,2 млрд грн, а саме:

придбано 20 спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу (САРМ-Л);

придбано 20 легкових автомобілів спеціалізованого призначення для служби безпеки дорожнього руху;

придбано 300 комплектів приладів для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп’яніння;

забезпечено здійснення системного габаритно-вагового контролю, шляхом забезпечення паливом, витратними матеріалами та утримання ГВК;

укладено договори на облаштування освітленням пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення на загальну суму 4,1 млн грн;

укладено договори на облаштування пішохідних переходів на автомобільних дорогах державного значення на загальну суму 116,9 млн грн;

укладено договори на влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця;

укладено договори на ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на загальну суму 53,6 млн грн;

укладено договори на встановлення дорожнього огородження та влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів на загальну суму 3,66 млн грн;

Окрім того, вже оголошено проведення публічних закупівель загальною очікуваною вартістю на 694,8 млн грн, з них:

закупівля 31 одиниці спеціальних аварійно-рятувальних машин типу (САРМ-Л) та 30 спеціальних аварійно-рятувальних машин типу (САРМ-С);

система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху;

встановлення дорожнього огородження та влаштування демпферних систем на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів на суму 6,1 млн грн;

освітлення пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення або інших видів електроживлення на загальну суму 262 тис грн;

облаштування пішохідних переходів на автомобільних дорогах державного значення на суму 55,1 млн грн;

ліквідація місць концентрації ДТП та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень на загальну суму 3,6 млн грн;

влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця на 25 млн грн;

Поза тим, також заплановано оголошення та проведення закупівель загальною очікуваною вартістю 420,2 млн грн, серед яких:

технічне обслуговування 78 мобільних пунктів вагового контролю

Укртрансбезпеки на суму 1,2 млн грн;

мобільні діагностичні станції – 16 од. на суму 16 млн грн;

дорожні лабораторії – 20 одиниць на суму 20 млн грн;

освітлення пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення на суму 145,5 млн грн;

облаштування пішохідних переходів з найбільшою концентрацією ДТП дорожніми знаками із підсвіткою або сигнальними лампами, світлофорами на вимогу, позначення пішохідних переходів розміткою з використанням стійких маркувальних матеріалів та інші заходи на загальну суму 172,5 млн грн;

ліквідація місць концентрації ДТП та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень на загальну суму 10 млн грн.

Заступник Міністра також наголосив, що поряд із виконанням Державної програми, Міністерство інфраструктури разом із європейськими партнерами також реалізує і інші програми з підвищення безпеки на автошляхах.

Так, 09 липня 2018 року між Україною та Європейським інвестиційним банком було укладено фінансову угоду стосовно проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України". "Мета проєкту - створення безпечних умови для водіїв транспортних засобів і пішоходів, зменшення кількість ДТП, відновлення об’єктів міської інфраструктури. У проекті беруть участь 6 міст України - Київ, Одеса, Харків, Кам'янець-Подільський, Дніпро та Львів. Загальний обсяг фінансування проєкту становить 177 млн євро (75 млн євро – кошти ЄІБ, 75 млн євро – ЄБРР, залишок – кошти міст та з інших джерел).

"Кожне місто розробило програми "нульової смертності на дорогах" відповідно до міжнародної визнаної концепції "Vision Zero" та плани заходів по їх реалізації. Базовим принципом програми є недопустимість дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками, і як результат - зменшення кількості травмованих і загиблих людей на дорогах. Але, на жаль, до цього часу ця Угода досі не ратифікована. Ми сподіваємось, що вже найближчим часом новообраною Верховною Радою буде ратифіковано дану угоду, що відкриє дорогу для міст-учасників проєкту до використання кредитних коштів. Це ті речі, які можна було б зробити швидко, і сьогодні ми б відчули їх результат. Але цього не вийшло через жахливу забюрократизованість. Життя людини – це найбільша цінність і ми, як влада повинні докласти максимум зусиль задля його збереження", - наголосив Юрій Лавренюк.