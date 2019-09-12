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12 вересня 2019, четвер, 21:44 11
Життя 2019-09-12T23:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: "слуга народу" ходив босоніж по Раді

Фото дня: "слуга народу" ходив босоніж по Раді

Олексій Жмеренецький в шкарпетках в Раді. facebook.com/varvarakvitka
Олексій Жмеренецький в шкарпетках в Раді. facebook.com/varvarakvitka

Депутат від партії "Слуга народу" Олексій Жмеренецький ходив по сесійному залу Верховної Ради в шкарпетках без взуття.

Фото виклала в соціальній мережі Facebook журналістка Варвара Квітка.

"Нова рубрика приспіла: шкарпетки дня. Слуга народу Олексій Жемеренецький, ходить в парламенті в шкарпетках по килимах. Виховання або нові туфлі тиснуть? Лайфхак: носіть шкарпетки тонші або тапочки в пакетику. Як кажуть школярі - "переобувачку"/"змінку"", - написала вона.

Зазначимо, Жмеренецький виграв вибори в парламент у екс-депутата Ради Романа Мацоли (фракція "Блок Петра Порошенка") в одномандатному виборчому окрузі №190 в Шепетівці Хмельницької області. Жмеренецкий тоді набрав 40,54% або 27 956 голосів виборців.

Олексій Жмеренецкий в шкарпетках в Раді. facebook.com/varvarakvitkaОлексій Жмеренецкий в шкарпетках в Раді. facebook.com/varvarakvitka

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація на чолі з екс-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом під час візиту в Канаду подарувала главі канадського уряду Джастіну Трюдо зроблені в Україні шкарпетки.

Раніше канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час свого візиту в Україну одяг шкарпетки, які не відповідають діловому етикету.

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