У керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук, - ЗМІ

Чиновника звинувачують у заволодінні 15 мільйонами гривень, які виділили на утилізацію небезпечних відходів. Генпрокуратура, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань провели обшук у керівника Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва. Правоохоронці обшукали робочий кабінет і будинок чиновника. Про це повідомляє УНІАН.

Як свідчить ухвала Печерського районного суду, Яковлєва звинувачують у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Мова йде про 15 мільйонів гривень, які були виділені на утилізацію небезпечних відходів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами АТ "Укргазвидобування", а також посадовими особами підрозділу компанії ГПУ "Полтавгаздобыча" спільно з представниками органів державної влади і органів державного контролю розроблена і впроваджена злочинна схема розкрадання коштів АТ "Укргазвидобування", - йдеться в ухвалі суду.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, що підтверджують незаконні угоди.

Як повідомлялося, 11 вересня СБУ викрила чиновників "Укргазвидобування" в привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів.

Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом "Укргазвидобування" і бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції створили схему одержання неправомірної вигоди.

Кошти привласнювали під час виконання договорів з утилізації відходів буріння в Полтавській області. Діями зловмисників також завдано шкоди екології регіону. В ході досудового слідства задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не здійснювалася.