підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 21:33 280
Силові структури 2019-09-12T23:15:02+03:00
Українські Новини
У керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук, - ЗМІ

У керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук, - ЗМІ

Чиновника звинувачують у заволодінні 15 мільйонами гривень, які виділили на утилізацію небезпечних відходів. Генпрокуратура, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань провели обшук у керівника Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва. Правоохоронці обшукали робочий кабінет і будинок чиновника. Про це повідомляє УНІАН.

Як свідчить ухвала Печерського районного суду, Яковлєва звинувачують у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Мова йде про 15 мільйонів гривень, які були виділені на утилізацію небезпечних відходів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами АТ "Укргазвидобування", а також посадовими особами підрозділу компанії ГПУ "Полтавгаздобыча" спільно з представниками органів державної влади і органів державного контролю розроблена і впроваджена злочинна схема розкрадання коштів АТ "Укргазвидобування", - йдеться в ухвалі суду.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, що підтверджують незаконні угоди.

Як повідомлялося, 11 вересня СБУ викрила чиновників "Укргазвидобування" в привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів.

Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом "Укргазвидобування" і бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції створили схему одержання неправомірної вигоди.

Кошти привласнювали під час виконання договорів з утилізації відходів буріння в Полтавській області. Діями зловмисників також завдано шкоди екології регіону. В ході досудового слідства задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не здійснювалася.

Більше новин про: Обшук Ігор Яковлєв

Архів
Новини
Київ задихається: ЗМІ знайшли причину жахливого смогу і задимлення, що нависло над столицею 23:23
На Донеччині загинув військовий під час виконання бойового завдання 23:12
США виділили $250 млн фінпідтримки Україні на посилення безпеки 22:47
У Чернігівській області на військовому полігоні розпочалася пожежа 22:18
У керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук, - ЗМІ 21:33
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі 15:34
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Конфедерація будівельників прогнозує зростання цін на житло в Києві в разі введення мораторію на будівництво 11:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok