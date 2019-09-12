Порошенко завжди був моїм опонентом - Святаш спростував заяви Дубинського

Колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого засобу масової інформації називали власником відомої автомобільної корпорації "АІС", назвав замовником мітингів проти Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії цього року журналіст Олександр Дубинський. Сам Святаш заперечує ці звинувачення і каже, що Дубинський був дезінформований, повідомляється на його сторінці Facebook.

"Не сумніваюся в професіоналізмі Олександра, як журналіста. Особисто, звичайно, з ним не знайомий і ніколи не зустрічався. Але хочу зазначити наступне. Припускаю, Олександре, що ви були дезінформовані. Не маю до цих акцій ніякого відношення. Перевіривши ваші джерела ретельніше, ви б виявили, що екс-президент Петро Порошенко завжди був моїм політичним опонентом. Зважаючи на це, називати його моїм партнером – як мінімум некоректно. Завжди був в опозиції до екс-президента Порошенко. За що, власне, його прокурори досі мене переслідують, відпрацьовуючи політичне замовлення. Більше того, я публічно підтримав Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії. Це легко перевірити – погуглити", - заявляє Святаш.

Також Святаш запропонував Дубинскому поспілкуватися з людьми, які втратили свій бізнес і стали жертвами рейдерських захоплень через політику Петра Порошенка.

"Порошенко в бізнесі використовував свій політичний вплив і адмінресурс, щоб усувати конкурентів на ринку. Особисто знайомий з людьми, які втратили свій бізнес і стали жертвами рейдерських захоплень. Якщо вам ця тема цікава – можу познайомити вас з ними. Повірте, їм є що розповісти. Їх матеріали можуть лягти в основу гучного журналістського розслідування", - говорить Святаш.

Нагадаємо, що Дубинський звинуватив Святаша організації мітингів проти Зеленського.