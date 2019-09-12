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12 вересня 2019, четвер, 19:13 180
Верховна Рада і партії 2019-09-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
Дубинський опублікував документи, як Святаш за замовленням Порошенка організовував мітинги проти Зеленського

Дубинський опублікував документи, як Святаш за замовленням Порошенка організовував мітинги проти Зеленського

Олександр Дубинський. Фото: realist.online
Олександр Дубинський. Фото: realist.online

Журналіст-розслідувач, народний депутат України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") опублікував у своєму відеоблозі документи, що підтверджують зв'язок Дмитра Святаша з організаторами мітингу, який нібито замовив Петро Порошенко проти Володимира Зеленського під стінами телевізійного каналу "1+1".

Також Дубинський розмістив дані документи в мережі Інтернет, з ними можна ознайомитися перейшовши за посилання.

Журналіст опублікував відскановані електронні копії листувань організаторів і замовників недавніх мітингів біля будівлі телеканалу "1+1", які нібито проводилися співробітниками Групи компаній (ГК) "АІС" (співвласник Дмитро Святаш), поряд з різними судами, Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), Генеральною прокуратурою України та Державним бюро розслідувань (ДБР).

Дубинський зазначив, що комунікацію від імені ГК "АІС" вів Сергій Боровик (директор з маркетингу ГК "АІС"), а виконавцями були професійні організатори мітингів Георгій Дорофєєв та Євген Соляник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на матеріали Прокуратури Києва та Печерського районного суду м. Києва заявили, що бізнес-партнеру Дмитра Святаша Василю Полякову, а також двом ТОП-менеджерам ГК "АІС" було вручені підозри у кримінальній справі про заволодіння шахрайським шляхом коштами "Укрсиббанку" в розмірі 100 млн доларів (санкція передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна). А також обрано запобіжні заходи у вигляді заборони виїзду за кордон та цілодобового домашнього арешту.

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