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  • ​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту
12 вересня 2019, четвер, 18:54 337
Економіка 2019-09-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехное

​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту

Директор державної компанії
Директор державної компанії "Спецтехноекспорт" Владислав Бельбас. Фото: прес-служба Спецтехноекспорт

Між компаніями, що мають право експортувати озброєння, у найближчому майбутньому зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг. Ключову роль при цьому відіграватимуть компетенції експортерів і принесена ними додана вартість. Тому, ринок сам все згодом відрегулює, прокоментував питання майбутньої долі спецекспортерів Укроборонпрому директор державної компанії "Спецтехноекспорт" Владислав Бельбас, пише "Інтерфакс-Україна".

"Можливість продавати зброю та техніку і реально її продавати – це дві великі різниці. В Україні є підприємства , які вже давно мають всі необхідні дозволи на зовнішньоекономічну діяльність, але працюють тільки через спецекспортерів. Оскільки більшість ринків – тієї ж Азії, Африки, які найбільш адаптивні під нашу продукцію – дуже специфічні. Наскоком туди не зайдеш", - зазначив Владислав Бельбас.

За його словами, конкуренція у будь-якій сфері – це двигун прогресу. Питання в тому, щоб це була чесна конкуренція. Роль держави у сфері експорту озброєнь полягатиме лише у тому, щоб забезпечити умови для чесної конкуренції всередині країни і убезпечити імідж країни від "чорних" або "сірих" незаконних угод.

"Що стосується конкретно "Спецтехноекспорту", то на сьогодні всі наші ключові проблемні питання створені всередині України, з іноземними партнерами у нас проблем немає", - додав Бельбас.

ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", входить до складу ДК "Укроборонпром", протягом семи місяців 2019 року уклало нових зовнішньоекономічних контрактів загальною вартістю $337 млн.

Держконцерн "Укроборонпром" планує збільшити доходи від експорту озброєнь уп’ятеро до 2025 року, щоб досягти рівня в $2 млрд на рік.

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