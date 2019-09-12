Генпрокуратура скасувала закриття справи про стрілянину екс-депутата Ради Пашинського в Київській області

Генеральна прокуратура України скасувала закриття справи про стрілянину колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") у Київській області.

Про це повідомив колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, інформую, що Генеральна прокуратура скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо Пашинського по справі про його стрілянину з вогнепальної зброї в київського перехожого", - написав він.

Портнов також повідомив, що дані внесені до реєстру, правоохоронці продовжують розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливі зловживання працівників Генпрокуратури у справі про стрілянину Пашинського в Київській області.