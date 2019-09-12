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12 вересня 2019, четвер, 18:49 14
Судова влада 2019-09-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура скасувала закриття справи про стрілянину екс-депутата Ради Пашинського в Київській області

Генпрокуратура скасувала закриття справи про стрілянину екс-депутата Ради Пашинського в Київській області

Сергій Пашинський. Фото: Українське Фото
Сергій Пашинський. Фото: Українське Фото

Генеральна прокуратура України скасувала закриття справи про стрілянину колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") у Київській області.

Про це повідомив колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, інформую, що Генеральна прокуратура скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо Пашинського по справі про його стрілянину з вогнепальної зброї в київського перехожого", - написав він.

Портнов також повідомив, що дані внесені до реєстру, правоохоронці продовжують розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливі зловживання працівників Генпрокуратури у справі про стрілянину Пашинського в Київській області.

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