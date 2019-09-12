Суд переніс розгляд справи в суперечці за добре відому марку "Корвалол Corvalolum" на 10 жовтня

Господарський суд Києва переніс розгляд справи в суперечці за добре відому марку "Корвалол Corvalolum" на 10 жовтня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.\r\nЗа його словами, суд відклав розгляд справи на 10 жовтня у зв'язку з неявкою на судове засідання 12 вересня відповідача - фармацевтичної фірми "Дарниця".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 28 серпня Госпсуд Києва залучив до справи результати дослідження рівня обізнаності споживачів про ТМ "Корвалол Corvalolum" за клопотанням компанії "Фармак".\r\nВелика Палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.\r\nВлітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".\r\nУ червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".\r\nДане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".\r\nГосподарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.\r\nУ свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.\r\nПродукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.\r\nНа підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.\r\n14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.\r\nЗ 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.