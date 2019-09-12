2 поліцейських госпіталізовані і 2 осіб госпіталізовано з вогнепальними пораненнями після бійки у Волинській області

2 поліцейських госпіталізовані і 2 осіб госпіталізовано з вогнепальними пораненнями після бійки у Волинській о

2 поліцейських госпіталізовані і 2 осіб госпіталізовано вогнепальними пораненнями після бійки 12 вересня вночі біля села Карпилівка (Ківерцівський район, Волинська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"П'ять жителів Ківерцівського району влаштували бійку з працівниками сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

Близько опівночі при здійсненні патрулювання Ківерцівського району, біля села Карпилівка співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль Fiat Scudo.

Водій автомобіля, 46-річний житель села Карпилівка, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і надати документи на автомобіль.

Правопорушник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На допомогу водієві-правопорушнику приїхали ще п'ять чоловік, які почали бійку з поліцейськими.

Під час бійки правопорушники зірвали з поліцейського боді-камеру.

У відповідності зі ст. 46 Закону України "Про Національну поліції" поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.

В результаті інциденту двоє поліцейських з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в лікарню.

Водій автомобіля Fiat Scudo і 24-річний правопорушник, житель села Карпилівка, госпіталізовані в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті, зокрема, передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

На місце події виїжджали співробітники Державного бюро розслідувань, які за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади, або службових повноважень) Кримінального кодексу України.