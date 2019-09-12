Аеропорт "Бориспіль" передумав купувати планшети iPad

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) скасував тендер на закупівлю 16 планшетів Apple iPad Air очікуваною вартістю по 25 тис. гривень/штука.

Про це йдеться у тендерній документації компанії, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з нею аеропорт хотів закупити 16 планшетів з операційною системою не нижче iOS 12, діагоналлю екрана 10,5 дюймів і з об'ємом оперативної пам'яті не менше 3 ГБ.

В тендері брали участь оператор мобільного зв'язку компанія lifecell (раніше "Астеліт") з пропозицією 332,9 млн гривень і ТОВ "Ай Він" (Київ) з пропозицією 333 млн гривень.

Проте аеропорт відмовив обом компаніям.

Згідно документації, lifecell не зазначив код доступу до результатів надання адміністративних послуг та не вказав адресу сервісного центру.

У свою чергу "Ай Він" не надав накладну по виконанню договору з "Укргазвидобуванням", а також виписку з договору з ТОВ "Макотек".

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік на 19,3% до 12,603 млн пасажирів.

В 2019 аеропорт "Бориспіль" планує почати будівництво автостанції (bus-гейтів) та вантажного терміналу.

Аеропорт знаходиться на відстані 29 км на південний схід від Києва, займає територію площею 943 га

Раніше прокуратура відкрила справу проти керівництва "Борисполя".