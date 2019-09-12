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12 вересня 2019, четвер, 17:24 3
Суспільство 2019-09-12T20:25:39+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Бориспіль" передумав купувати планшети iPad

Аеропорт "Бориспіль" передумав купувати планшети iPad

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) скасував тендер на закупівлю 16 планшетів Apple iPad Air очікуваною вартістю по 25 тис. гривень/штука.

Про це йдеться у тендерній документації компанії, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з нею аеропорт хотів закупити 16 планшетів з операційною системою не нижче iOS 12, діагоналлю екрана 10,5 дюймів і з об'ємом оперативної пам'яті не менше 3 ГБ.

В тендері брали участь оператор мобільного зв'язку компанія lifecell (раніше "Астеліт") з пропозицією 332,9 млн гривень і ТОВ "Ай Він" (Київ) з пропозицією 333 млн гривень.

Проте аеропорт відмовив обом компаніям.

Згідно документації, lifecell не зазначив код доступу до результатів надання адміністративних послуг та не вказав адресу сервісного центру.

У свою чергу "Ай Він" не надав накладну по виконанню договору з "Укргазвидобуванням", а також виписку з договору з ТОВ "Макотек".

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік на 19,3% до 12,603 млн пасажирів.

В 2019 аеропорт "Бориспіль" планує почати будівництво автостанції (bus-гейтів) та вантажного терміналу.

Аеропорт знаходиться на відстані 29 км на південний схід від Києва, займає територію площею 943 га

Раніше прокуратура відкрила справу проти керівництва "Борисполя".

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