Аеропорт "Бориспіль" передумав купувати планшети iPad

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) скасував тендер на закупівлю 16 планшетів Apple iPad Air очікуваною вартістю по 25 тис. гривень\/штука.\r\nПро це йдеться у тендерній документації компанії, оприлюдненому в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з нею аеропорт хотів закупити 16 планшетів з операційною системою не нижче iOS 12, діагоналлю екрана 10,5 дюймів і з об'ємом оперативної пам'яті не менше 3 ГБ.\r\nВ тендері брали участь оператор мобільного зв'язку компанія lifecell (раніше "Астеліт") з пропозицією 332,9 млн гривень і ТОВ "Ай Він" (Київ) з пропозицією 333 млн гривень.\r\nПроте аеропорт відмовив обом компаніям.\r\nЗгідно документації, lifecell не зазначив код доступу до результатів надання адміністративних послуг та не вказав адресу сервісного центру.\r\nУ свою чергу "Ай Він" не надав накладну по виконанню договору з "Укргазвидобуванням", а також виписку з договору з ТОВ "Макотек".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік на 19,3% до 12,603 млн пасажирів.\r\nВ 2019 аеропорт "Бориспіль" планує почати будівництво автостанції (bus-гейтів) та вантажного терміналу.\r\nАеропорт знаходиться на відстані 29 км на південний схід від Києва, займає територію площею 943 га\r\nРаніше прокуратура відкрила справу проти керівництва "Борисполя".