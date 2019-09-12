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12 вересня 2019, четвер, 17:32 169
Кабмін 2019-09-12T20:00:04+03:00
Українські Новини
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури

Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури

Владислав Криклій. Фото: depo.ua
Владислав Криклій. Фото: depo.ua

Сьогодні, 12 вересня, в Міністерстві інфраструктури відбувся брифінг міністра інфраструктури Владислава Криклія. Після брифінгу міністр інфраструктури прокоментував журналістам питання майбутніх кадрових призначень.

Владислав Криклій зазначив, що на разі про однозначні кадрові призначення рішення ще не прийнято: "Я поки що до всіх придивляюсь. "Охоту на відьом" по міністерству влаштовувати не будемо. Якщо є якісь проблеми, конкретні речі, то звісно, незалежно від прізвища, ми попрощаємось з усіма. Але якщо людина виконує роботу, то навіщо?".

На запитання журналістів  щодо замовної піар-кампанії проти Юрія Лавренюка, Владислав Криклій відповів, що на жаль, адресні замовлення у нас доволі розповсюджені, і по роботі ніяких претензій чи зауважень до нього не має.

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