17.09.19 11:00 Круглий стіл: "Земельне віче - як ринок бачить цивілізований вільний ринок землі в Україні: ризики/можливості, присутність іноземців та доступ до кредитів"

17 вересня 2019 року, об 11.00-13.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Земельне віче - як ринок бачить цивілізований вільний ринок землі в Україні: ризики\/можливості, присутність іноземців та доступ до кредитів".\r\nОрганізатор: активіст земельної реформи, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак.\r\nНа заході будуть керівники галузевих бізнес-асоціацій, фермерського руху, представники органів влади, міжнародних та українських фінансових та експертних організацій.\r\nМета "земельного віче" - разом з представниками різних кіл агроринку (дрібні, середні та великі аграрії), експертами, фінансистами, виконавчою та законодавчою владою сформувати ключові положення безпечної та життєздатної земельної реформи в Україні. Наразі є три важливі питання:\r\n\r\nМожливості та ризики для АПК та економіки від вільного ринку землі;\r\nРоль та місце іноземців на ринку;\r\nДоступ до кредитів на покупці с\/г землі для дрібних та середніх виробників.\r\n\r\nПосилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nАкредитація за гуглформою: https:\/\/forms.gle\/T4rb1KC4KB9mLsy38\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх