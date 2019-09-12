17.09.19 11:00 Круглий стіл: "Земельне віче - як ринок бачить цивілізований вільний ринок землі в Україні: ризики/можливості, присутність іноземців та доступ до кредитів"

17.09.19 11:00 Круглий стіл: "Земельне віче - як ринок бачить цивілізований вільний ринок землі в Україні: риз

17 вересня 2019 року, об 11.00-13.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Земельне віче - як ринок бачить цивілізований вільний ринок землі в Україні: ризики/можливості, присутність іноземців та доступ до кредитів".

Організатор: активіст земельної реформи, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак.

На заході будуть керівники галузевих бізнес-асоціацій, фермерського руху, представники органів влади, міжнародних та українських фінансових та експертних організацій.

Мета "земельного віче" - разом з представниками різних кіл агроринку (дрібні, середні та великі аграрії), експертами, фінансистами, виконавчою та законодавчою владою сформувати ключові положення безпечної та життєздатної земельної реформи в Україні. Наразі є три важливі питання:

Можливості та ризики для АПК та економіки від вільного ринку землі; Роль та місце іноземців на ринку; Доступ до кредитів на покупці с/г землі для дрібних та середніх виробників.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Акредитація за гуглформою: https://forms.gle/T4rb1KC4KB9mLsy38

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