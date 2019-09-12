Вугілля з "Роттердам+" придбати неможливо, - ДТЕК Енерго

Компанія ДТЕК Енерго провела вісім сесій торгів щодо закупівлі ДТЕК Енерго вугілля для своїх ТЕС на майданчику Української енергетичної біржі. Всі вони завершилися безрезультатно, йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що ні один лот з 450 тис. т так і не був законтрактований. При цьому ціна, запропонована постачальникам, була заснована на котируванні API2 і включала вартість доставки, більш відома як ""Роттердам+"".

За словами гендиректора ДТЕК Енерго Дмитро Сахарука закупівлі вугілля на біржі мали стати додатковим інструментом забезпечення ТЕС для проходження осінньо-зимового періоду. "Водночас, ми не припиняли регулярні імпортні поставки з далекого зарубіжжя: Колумбії, США, Південної Африки. Ці джерела і стануть основою для наповнення наших складів в найближчі місяці. Ціна такого вугілля вища, ніж вартість палива в прив'язці до API2, плюс доставка", – говорить Сахарук.

Як повідомлялося, компанія проводила торги з 3 по 12 вересня. На них були виставлені заявки на закупівлю 450 тис. т вугілля марки М – по 75 тис. т для кожної з ТЕС: Ладижинської, Криворізької, Запорізької, Придніпровської, Бурштинської та Добротвірської.

Запропонована на торги ціна визначалася на основі індексів API2 на умовах CIF у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен на 30 серпня 2019 р. і включала витрати на доставку вугілля до кожної з ТЕС. Таким чином, на торгах було сформовано цінову пропозицію в діапазоні 1 867-1 966 грн/т в залежності від розташування ТЕС.

Нагадаємо, раніше головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов з посиланням на дані, які були озвучені 19 серпня на нараді в Офісі президента за участю глави держави Володимира Зеленського повідомив, що формула "Роттердам+" забезпечує найнижчу ціну вугілля на сьогодні.