Закон №1080 значно зменшить тиск на підприємців, - Верланов

Сергій Верланов вважає ухвалення у першому читанні законопроекту №1080 перемогою для підприємництва. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Корумповані силовики вже не зможуть використовувати статтю 205 ("Фіктивне підприємництво") для тиску на бізнес, так як Верховна Рада прийняла відповідне рішення про виключення цієї статті з кримінального кодексу.

Як повідомляє Сергій Верланов: "Це гарна новина, щоб бізнес відчував себе впевненіше. Треба зазначити, що стаття не забезпечувала ефективний механізм боротьби з недобросовісними платниками податків – "фіктарями""

Також підвищено поріг кримінальної відповідальності за невчасну сплату податків. Верланов вважає, що це зменшить тиск на підприємців з боку корупційних силових структур.

"Іншими словами підприємці, що поки не оплатили податки в розмірі до 2 881 500 грн. вже не будуть піддані негайному кримінальному переслідуванню із всіма сумними наслідками. Це перший крок до того, щоб забути про "маски-шоу", безпідставні обшуки та вилучення документів та майна у підприємців", - заявляє податківець.

За його словами, нова Податкова служба і надалі буде використовувати адміністративні інструменти для того, щоб забезпечити справжність нарахування податків. Але з законодавчою базою і новим підходом керівництва це буде робитись цивілізовано і без надмірного застосування сили.

Сергій Верланов стверджує: ""Нова Податкова буде дотримуватися принципу прозорості. Новий законопроект дозволить очистити взаємовідношення між бізнесом та податківцями та позбавити процес оподаткування від "схематозу" та корупції. Чесний бізнес не повинен страждати та боятися!"